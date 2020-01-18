Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti Kaş ilçesinde düzenlenen törende toprağa verildi

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Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Ömer Koçak vefat etti.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gazi Ömer Koçak (67) hayatını kaybetti. Kaş’ın Kınık Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Koçak, öğle vakti evinde rahatsızlandı. Fethiye Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Koçak, tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hastanede hayata gözlerini yumdu. Koçak’ın kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kınık Göçebeler mevkisinde evinin önünde Koçak için askeri tören düzenlendi. Törene, Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Garnizon Komutanı Deniz Binbaşı Serdar Yıldırım, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. cenaze töreninin ardından Koçak’ın Kınık Mezarlığı'na defnedildi.

ANTALYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:38

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