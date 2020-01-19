Antalya'da mahalle sakinlerini kokutan yangın

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Antalya'da dört katlı bir binada çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.



Olay, saat 22.30 sıralarında Kızıltoprak Mahallesi 947 Sokak üzerinde meydana geldi. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Anne ve çocuğu olduğu tahmin edilen evde yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangın anında evde bulunan 2 kişinin alevlerin evi sarmasının ardından evden çıktığı öğrenildi. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:37

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