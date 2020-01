Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivali başladı

Konyaaltı Belediyesi, çocukların sömestr tatili boyunca kaliteli vakit geçirmeleri, eğlenip dönemin yorgunluğunu atabilmeleri amacıyla ‘Çocuk Festivali’ düzenliyor. Festivalin ilk günü Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, çocukları yalnız bırakmadı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Konyaaltı Çocuk Festivali’yle öğrenciler sömestr tatiline büyük bir coşkuyla giriyor. Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Çocuk Festivalinde çocuklar, eğlenerek tatilin keyfini çıkarıyor. İllüzyon gösterisi, şişme çocuk oyun parkları, masal kahramanları, palyaçolar, yüz boyama, akrobat çocuk bandosu, bilgisayar oyunları ve çeşitli yarışmaların yer aldığı Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivalinde çocuklar, tüm bu etkinliklerden ücretsiz olarak yararlanıyor.

Festivalin ilk günü çocukların bu mutluluğuna ortak olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımızı her zaman önemsiyoruz. Öğrenciler ve aileler, yarıyıl tatili ve karne almanın heyecanını yaşıyor. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak onların heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Öğrencilerimiz için Konyaaltı Çocuk Festivali düzenledik. Tatil döneminde kendilerini geliştirebilmeleri ve güzel bir tatil geçirmeler adına birbirinden güzel programlar hazırladık. Bir kez daha 20192020 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatilinin eğitim camiasına ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, bir hafta boyunca her gün devam edecek olan etkinliklerimize tüm çocuklarımızı davet ediyorum” dedi.

Haftanın her günü olacak olan Konyaaltı Belediyesi Çocuk Festivali, 26 Ocak Pazar günü sona erecek.

