Eko Okullar, Konyaaltı Belediyesi’nde buluştu

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) öncülüğünde, Konyaaltı Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Eko Okullar Programı, Konyaaltı EkoOkullar İlçe Toplantısı ile devam ediyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı öncülüğünde yürütülen Uluslararası EkoOkullar Programının Konyaaltı EkoOkul Koordinatör Öğretmenleri ve Vakfın temsilcileri Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ev sahipliğinde bir araya geldi. Konyaaltı EkoOkullar İlçe Toplantısında konuşan Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgür Yalçın, Konyaaltı’nda Eko Okullar Programına dahil 18 okulun olduğunu belirterek, Eko Okul Programı hakkında bilgi verdi.

“EkoOkullar Programı okul öncesi, ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır” diyen Özgür Yalçın, Konyaaltı Belediyesi olarak katılımcı yaklaşımla hem öğrencileri hem de kamu ve sivil toplum kuruluşları (STK) çevresel konularda bilgilendirdiklerini söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise, "Bu dünya sadece bizim değil, yarınları düşünmek zorundayız. Bu sürece bu sebeple yarınlarımızı dahil ediyoruz. Çevre dostu olmak bir yaşam şeklidir. Çevre ile ilgili yapılan çalışmaları hayatımızın her alanına dahil ederek, çevreci yaklaşımı bir yaşam biçimi haline getirmeliyiz. Bu anlamda Belediye olarak TÜRÇEV işbirliği ile yürütmekte olduğumuz Eko Okullar Programı ile de onur duyuyorum" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:37

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