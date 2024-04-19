Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "105 helikopterimiz, 26 uçağımız ve 14 İHA'mız ormanlarımızı adeta çelik kanatlarıyla kapsamış durumda. Türk savunma sanayimizin ürettiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larımız ile T-70 NEFES helikopterlerimiz filomuza ayrı bir güç verdi." dedi.

Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, simülasyon sunumu yapıldı.

Ardından Nebiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda "2024 Orman Yangınları Tatbikatı" düzenlendi. Senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına, ihbar üzerine sevk edilen 2 helikopter ve 4 uçakla ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından bölgeye ulaşan 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, dozer, 2 yangın yönetim aracı, greyder, treyler, 2 su ikmal aracıyla 82 personel, alevleri söndürdü.

Keşif uçağıyla da denetim yapılan bölgede Bakan Yumaklı, ekibe başarılı tatbikat için teşekkür etti, araç filolarını gezdi, ekiple sohbet etti.

Yumaklı, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak, sel, kuraklık ve orman yangınlarıyla daha çok mücadele edileceğini söyledi.

Ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unun ormanlardan oluştuğuna işaret eden Yumaklı, 22 yılda orman teşkilatının 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduğunu vurguladı.