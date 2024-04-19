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        Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "105 helikopterimiz, 26 uçağımız ve 14 İHA'mız ormanlarımızı adeta çelik kanatlarıyla kapsamış durumda. Türk savunma sanayimizin ürettiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larımız ile T-70 NEFES helikopterlerimiz filomuza ayrı bir güç verdi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:36
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        Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "105 helikopterimiz, 26 uçağımız ve 14 İHA'mız ormanlarımızı adeta çelik kanatlarıyla kapsamış durumda. Türk savunma sanayimizin ürettiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larımız ile T-70 NEFES helikopterlerimiz filomuza ayrı bir güç verdi." dedi.

        Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, simülasyon sunumu yapıldı.

        Ardından Nebiler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda "2024 Orman Yangınları Tatbikatı" düzenlendi. Senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına, ihbar üzerine sevk edilen 2 helikopter ve 4 uçakla ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından bölgeye ulaşan 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, dozer, 2 yangın yönetim aracı, greyder, treyler, 2 su ikmal aracıyla 82 personel, alevleri söndürdü.

        Keşif uçağıyla da denetim yapılan bölgede Bakan Yumaklı, ekibe başarılı tatbikat için teşekkür etti, araç filolarını gezdi, ekiple sohbet etti.

        Yumaklı, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Akdeniz Havzası'nda yer alması nedeniyle küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer aldığını hatırlatarak, sel, kuraklık ve orman yangınlarıyla daha çok mücadele edileceğini söyledi.

        Ülkenin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unun ormanlardan oluştuğuna işaret eden Yumaklı, 22 yılda orman teşkilatının 7 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduğunu vurguladı.

        Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

        "Geçmişte 40 dakikaları bulan ilk müdahale süresini 11 dakikalara indirdik. Geçen yıl bunu 10 dakikaya indirmek için mücadele ettik ama 11 dakikada kaldık. Bu yıl net 10 dakikaya kadar düşürmüş olacağız. Ülkemiz genelinde 776 yangın gözetleme kulesi, dünyada sadece iki ülkenin kullandığı yangınların gözetlenmesi, takibi ve yönetiminde insansız hava araçlarıyla tabiri caizse nokta atışı etkili bir mücadele gerçekleştiriyoruz. Yangına müdahale noktasında, ihtiyaçlarımız doğrultusunda kapasite artırımı ve teknoloji geliştirme odaklı bir strateji izliyoruz. Bu doğrultuda hem kara gücümüzü, hem hava gücümüzü hem de kullandığımız teknolojiyi geliştiriyoruz. Yangınlarla mücadelede tarihimizin en büyük hava filosunu kurduğumuzu gururla ifade etmek isterim. 105 helikopterimiz, 26 uçağımız ve 14 İHA'mız ormanlarımızı adeta çelik kanatlarıyla kapsamış durumda. Türk savunma sanayimizin ürettiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA'larımız ile T-70 NEFES helikopterlerimizin filomuza ayrı bir güç verdiğini de vurgulamak isterim."

        Bakan Yumaklı, 2002'de hiç yangın havuzu yokken bugün 4 bin 727 yangın havuzuyla bu mücadelede helikopterlere destek verildiğini hatırlatarak, mücadelenin olmazsa olmazının karadan müdahale olduğuna dikkati çekti.

        Yeşil vatanı canı pahasına savunan ormanın kahramanlarının hiç olmadığı kadar güçlü ve donanımlı olduğuna işaret eden Yumaklı, "1649 arazöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesi inşallah alevlere karşı en büyük güçlerimiz olacaklardır. Orman teşkilatımız bugün, teknoloji odaklı mücadelede artık önemli bir aşamaya geldi." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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