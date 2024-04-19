Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

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