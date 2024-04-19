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        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti

        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:35
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        Antalyaspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına devam etti
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        Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idman yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

        Antalyaspor ile Hatayspor, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda 21 Nisan Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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