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        Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:14
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        Alanyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Konyaspor maçının hazırlıkları için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplandı.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, iki grup halinde top kapmanın ardından taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.

        Corendon Alanyaspor, yarın saat 16.00'da TÜMOSAN Konyaspor ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

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