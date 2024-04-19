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        10. Kamu Bilişim Zirvesi başladı

        Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen, "10. Kamu Bilişim Zirvesi" Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:07 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:07
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        10. Kamu Bilişim Zirvesi başladı
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        Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen, “10. Kamu Bilişim Zirvesi" Antalya'da başladı.

        Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen zirvede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kamuda dijital dönüşüme yön veren zirve katılımcılarının istişare, bilgi ve tecrübe paylaşımlarının Türkiye'nin güçlü ilerleyişine ışık tutacağına inandığını belirtti.

        Küreselleşen dünyanın evrensel gelişme aracı olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm sektörler için büyüme ve gelişmede katalizör rol oynayan stratejik bir sektör haline geldiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Sayan, günümüzde kamu ve özel sektör tarafından sunulan hizmetlere, konumdan ve zamandan bağımsız erişimin hızla arttığını ifade etti.

        Sayan, yapılan araştırmaların, tüm şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ının dijital öncelikli iş stratejilerini benimsediğini gösterdiğini vurgulayarak, "Küresel dijital dönüşüm harcamalarının ise 2026 yılına kadar yaklaşık 4 trilyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor." dedi.

        Türkiye'nin kamu hizmetlerinde dijitalleşme konusunda son yıllarda oldukça hızlı yol kat ettiğini belirten Sayan, geçmişte dilekçe yazılan, sıra beklenen ve kamu kurumlarını ziyaret etmek zorunda kalınan pek çok işlemin, bugün bilgisayardan ve cep telefonlarından saniyeler içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.

        Sayan, 2008 yılında e-Devlet hizmetleri sunumuna başlandığında 22 hizmet verilebilmekteyken, bugün 8 bin 100'ün üzerinde kamu hizmeti verildiği vurgulayarak, şöyle devam etti:

        "E-Devlet ve e-Nabız'da 70 milyonu kişiye ulaşmış durumdayız. Bu güzel örneklerin temelinde, doğru ve yerinde yatırımlarla büyüttüğümüz ülkemizin güçlü haberleşme altyapısı bulunuyor. Bu sektöre yapılan yatırım, aslında tüm sektörler için yapılmış bir yatırımdır. Her zaman ülkemizin öz kaynaklarına inandık, güvendik. Ülkemizin daha da güçlü ilerleyişinde, teknolojiyi kullanan değil, kullandığını üretebilme seviyesinde ve bunu ihraç etme noktasında büyük görevler düştüğünü biliyoruz."

        TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye yüzyılında büyük Türkiye hedefini gerçekleştirme üzere yola çıktıklarını söyledi.

        Bu hedefi gerçekleştirecek en önemli unsurlardan birisinin kamu bilişimi olduğuna inandıklarını vurgulayan Yüksek, "Kamu bilişimi özellikle büyük Türkiye'nin taşıyıcı unsuru olacaktır. Bu noktada Türksat olarak da bizler mevcut yürüyen kamu çözümlerinin bu anlamda standartlaşması, ürünleşmesi ve jenerik hale gelmesi noktasında bir strateji belirledik. Yine mimarilerin standart olması, ürünlerin sürdürülebilir bir şekilde bakımı ve yürütülmesi noktasında da arayışlarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Günün sonunda burada oluşacak enerji, burada oluşacak olan bu yapı gerçekten Türkiye'yi merkeze koyan ve büyük Türkiye'yi inşa etme noktasında bizleri taşıyacak bir unsur olacaktır." dedi.

        Zirvenin ilk gününde, "Teknoloji Sohbetleri" başlığı altında çeşitli özel ve kamu kurumlarının temsilcileri tarafından ürettikleri ürün ve hayata geçirdikleri projeler paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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