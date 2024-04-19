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        Teniste hedef, grand slam kazanabilecek düzeyde sporcu yetiştirmek

        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Sistemimiz ve genişleyen sporcu ağımızla Türkiye, gelecekte grand slam şampiyonlukları kazanan, dünya bir numarası olacak sporcuyu çıkartacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:02
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        Teniste hedef, grand slam kazanabilecek düzeyde sporcu yetiştirmek
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Sistemimiz ve genişleyen sporcu ağımızla Türkiye, gelecekte grand slam şampiyonlukları kazanan, dünya bir numarası olacak sporcuyu çıkartacak." dedi.

        Durmuş, AA muhabirine, Türkiye'nin son yıllarda tenis ülkesine dönüştüğünü söyledi.

        Yurt çapında tenis kortu sayısının 30 bine ulaştığı bilgisini veren Durmuş, federasyon ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her ilde, her ilçede turnuva yapabilecek düzeye geldiklerini belirtti.

        Bakanlığın tenise tesisleşme noktasında büyük destek verdiğine dikkati çeken Durmuş, Türkiye'nin dünyanın en kaliteli tesislerine sahip ülkeleri arasına girdiğini vurguladı.

        Teniste sporcu sayısının da her geçen gün arttığını anlatan Durmuş, "Sporcu sayımız 10 sene önce 2 bindi. Geçen yıl 80 bin olan sporcu sayımız bu yıl 110 bine yaklaştı. Sporcu sayısında 1 milyona ulaşmayı istiyoruz. Bunu başarabilirsek, sporcu havuzumuza daha fazla genç yetenek girecek ve şampiyonlar yetiştireceğiz. Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

        - "Genç yeteneği fazla olan bir ülkeyiz"

        Başkan Cengiz Durmuş, Avrupa kıtasının teniste dünyayı domine ettiğini aktarırken, "Avrupa, ilk 100'de en fazla sporcusu bulunan kıta. Teniste dünya lideri. Türkiye de Avrupa'nın en genç ülkesi. Tesisleşmemiz ve sporcu sayımız ile gelecek 50 yıl içerisinde Türkiye, teniste dünyanın en etkin ülkelerinden biri haline gelecek. Yaşlanan Avrupa ülkeleri arasında genç yeteneği fazla olan bir ülkeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Teniste doğru politikalarla hayallere giden yolu adım adım yürümek istediklerini anlatan Durmuş, "Sistemimiz ve genişleyen sporcu ağımızla Türkiye, gelecekte grand slam şampiyonlukları kazanan, dünya bir numarası olacak sporcuyu çıkartacak." diyerek sözlerini tamamladı.

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