Dünya şampiyonu milli eskrimci Doruk Erolçevik, Alanya'da coşkuyla karşılandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda yıldız erkekler epe kategorisinde dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan milli sporcu Doruk Erolçevik, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.

Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Gazipaşa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Ateş, Alanyaspor Eskrim Şube Başkan Yardımcısı Hasan Öner de dünya şampiyonu sporcuyu havalimanında karşılayanlar arasında yer aldı.

Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, Doruk Erolçevik'in başarısından dolayı gurur duyduğu söyledi. Bundan sonraki beklentilerinin olimpiyat şampiyonluğunu olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, "Başta ailesi olmak üzere hocalarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. Kulüp olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de eskrim takımımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çok büyük bir başarı elde eden kardeşimi tekrardan tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim." dedi.

Milli sporcu Erolçevik daha sonra Alanyaspor Eskrim Şubesi'ne giderek Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Erolçevik ise çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, "Beni destekleyen kulübüme, aileme, hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Şampiyon olmak çok değişik bir duygu. İlk defa bu heyecanı yaşıyorum. Bundan sonraki süreçte daha iyi çalışarak hedeflerime ulaşmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Erolçevik ve beraberindeki heyet daha sonra Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer'i makamında ziyaret etti.

Şampiyon sporcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden ve ziyareti için teşekkür eden Kaymakam Ürkmezer, Erolçevik'in dünya şampiyonluğu hikayesini dinleyerek kendisiyle bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında Erolçevik ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Başkan Çavuşoğlu ve milli sporcu Erolçevik'i üstün başarısından dolayı tebrik etti.