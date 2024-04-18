Antalya'da nem oranı yüzde 88'e ulaştı, nem bulutları oluştu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre; kentte yarın ve cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu Antalya'da, nem oranı yüzde 88'e kadar ulaştı. Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları, kenti kapladı. Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, kentin silüetini oluşturan Beydağları da görünmez hale geldi. Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.

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