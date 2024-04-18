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        Pansiyonda ölü bulunmuştu; kavga ettiği şüpheli gözaltında

        ANTALYA'da kaldığı pansiyonda dün ölü bulunan Muharrem Toy'un (59), kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirip hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:53 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:55
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        Pansiyonda ölü bulunmuştu; kavga ettiği şüpheli gözaltında
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        ANTALYA'da kaldığı pansiyonda dün ölü bulunan Muharrem Toy'un (59), kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi sonrası Toy'un kavga ettiği Ramazan K. (58), gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. 3 aydır pansiyonda kalan Muharrem Toy'un sabah odadan çıkmadığını fark eden arkadaşları, cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Toy'un cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine arkadaşları odasına girdi. Toy'un hareketsiz yattığını gören arkadaşları, ihbarda bulundu. Gelen ekipler, Toy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        KAVGAYA KARIŞMIŞ

        Diğer yandan Toy'un, 14 Nisan’da pansiyon yakınında Ramazan K. ile kavga ettiği, aldığı darbe sonrasında düşüp başını yere vurduğu, bilinci kapalı halde hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Bir süre sonra hastanede tedaviyi kabul etmeyerek pansiyona dönen Toy'un dün hayatını kaybettiği belirlendi.

        OTOPSİ SONRASI POLİS HAREKETE GEÇTİ

        Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapılan Toy'un, kafa travmasına bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toy'un kavga ettiği Ramazan K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ramazan K. hakkında ev hapis kararı verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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