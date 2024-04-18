Pansiyonda ölü bulunmuştu; kavga ettiği şüpheli gözaltında

ANTALYA'da kaldığı pansiyonda dün ölü bulunan Muharrem Toy'un (59), kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirip hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi sonrası Toy'un kavga ettiği Ramazan K. (58), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. 3 aydır pansiyonda kalan Muharrem Toy'un sabah odadan çıkmadığını fark eden arkadaşları, cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Toy'un cep telefonuna da cevap vermemesi üzerine arkadaşları odasına girdi. Toy'un hareketsiz yattığını gören arkadaşları, ihbarda bulundu. Gelen ekipler, Toy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.