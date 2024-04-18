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        Sigorta Shop Spor Kulübü, başantrenör Cihan Çintay ile anlaştı

        Antalya'yı 2023-2024 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi'nde temsil eden Sigorta Shop Spor Kulübü, yeni sezon için başantrenör Cihan Çintay ile anlaşıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:25 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:25
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        Sigorta Shop Spor Kulübü, başantrenör Cihan Çintay ile anlaştı
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        Antalya'yı 2023-2024 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi'nde temsil eden Sigorta Shop Spor Kulübü, yeni sezon için başantrenör Cihan Çintay ile anlaşıldığını duyurdu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz 2024-2025 sezonunda Cihan Çintay ile anlaşmaya varmıştır. Başantenör Cihan Çintay'a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

        Ayrıca kulüpten "2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi'nde evimiz olan, bize her zaman desteklerini ve sevgilerini hissettiren Muratpaşa Belediyesine, belediye çalışanlarına ve taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Gelecek sezon planlarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız." açıklamasında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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