Sigorta Shop Spor Kulübü, başantrenör Cihan Çintay ile anlaştı

Antalya'yı 2023-2024 sezonunda Vodafone Sultanlar Ligi'nde temsil eden Sigorta Shop Spor Kulübü, yeni sezon için başantrenör Cihan Çintay ile anlaşıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz 2024-2025 sezonunda Cihan Çintay ile anlaşmaya varmıştır. Başantenör Cihan Çintay'a hoş geldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca kulüpten "2023-2024 Vodafone Sultanlar Ligi'nde evimiz olan, bize her zaman desteklerini ve sevgilerini hissettiren Muratpaşa Belediyesine, belediye çalışanlarına ve taraftarımıza çok teşekkür ederiz. Gelecek sezon planlarımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız." açıklamasında bulunuldu.