Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma ekiplerinin kask kamerasındaki görüntülere ulaşıldı

GÜLSEM ADAM - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasında kabinlerde mahsur kalan 174 kişiyi AFAD'ın koordinesinde kurtaran ekiplerin, dağlık arazi şartlarında yüksek irtifadan yürüttüğü tehlikeli kurtarma operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sarısu mevkisindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde 12 Nisan'da meydana gelen kazada, AFAD'ın yanı sıra JAK, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin yer aldığı kurtarma operasyonunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopterleri de görev yaptı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle 73, Hava Kuvvetleri Komutanlığı helikopteriyle de 24 kişi olmak üzere toplam 97 kazazede havadan kurtarıldı. Mahsur kalanların 77'si ise teleferik üzerinde ip hatları, uzun bomlu vinç ve itfaiye merdivenleriyle tahliyesinin ardından sağlık durumlarının kontrolü için ekiplere teslim edildi.

Zorlu arazi şartları ve yüksekliği nedeniyle müdahalenin zor olduğu 24 kabindeki 174 kişi burunları bile kanamadan tahliye edildi.

Kabinlerde mahsur kalan 174 kişinin tahliye operasyonunda, 607'si arama kurtarma olmak üzere 2 bin 202 personel görev aldı, 304 araç, 11 ambulans, 10 helikopter, gece görüş kabiliyetine sahip dronlar, keşif ve askeri kargo uçağı kullanıldı.

Havadan yapılan müdahaleyi "ders niteliğinde bir kurtarma operasyonu" olarak niteleyen Tokmakoğlu, "Arama kurtarma büyük bir motivasyon ve savaşma azmi yaratan bir güçtür ve o bakımdan önemsenir. Özellikle Türk Hava Kuvvetleri arama kurtarma timleri dünyaca ünlüdür." dedi.

Hava Kuvvetlerinin Türkiye'nin arazi yapısı nedeniyle eğitimlerini gerçek şartlarda yaptığına işaret eden Tokmakoğlu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde de Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarmanın kendi arama kurtarma birimlerinin olduğunu, bu ekiplerin imkan ve kabiliyetlerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.