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        Dünya Şampiyonası'na katılacak atletler çöp topladı

        ANTALYA'da 21 Nisan tarihinde yapılacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası öncesi Türk ve yabancı atletler Konyaaltı sahilinde çöp topladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:40
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        Dünya Şampiyonası'na katılacak atletler çöp topladı
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        ANTALYA'da 21 Nisan tarihinde yapılacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası öncesi Türk ve yabancı atletler Konyaaltı sahilinde çöp topladı.

        Etkinliğe, World Athletics (WA) Sürdürülebilirlik Sorumlusu Bob Ramsak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak sporcular, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri ve Antalya gençlik merkezi yetkilileri ile çocuklar katıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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