Dünya Şampiyonası'na katılacak atletler çöp topladı

Etkinliğe, World Athletics (WA) Sürdürülebilirlik Sorumlusu Bob Ramsak, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'na katılacak sporcular, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, antrenörleri ve Antalya gençlik merkezi yetkilileri ile çocuklar katıldı.

ANTALYA'da 21 Nisan tarihinde yapılacak olan Dünya Takımlar Yürüyüş Şampiyonası öncesi Türk ve yabancı atletler Konyaaltı sahilinde çöp topladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.