Adis Jahovic Antalyaspor'a yakın Kırmızı-beyazlılarda Diego ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un, Yeni Malatyaspor'dan Adis Jahovic ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

Süper Lig’de 11 maçtır kazanamayan ve topladığı 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor’da transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Devre arasının transferde en hareketli takımlarından Antalyaspor, daha önce kadrosunu defans oyuncuları Veysel Sarı, Fedor Kudryashov ve hücum oyuncusu Sinan Gümüş ile güçlendirmişti. Akdeniz ekibi, Yeni Malatyaspor’un başarılı forveti Adis Jahovic ile de anlaşmaya vardı. Jahovic bu sezon ligde 18 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.

Öte yandan Akdeniz ekibi Avustralya Ligi ekiplerinden Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le de anlaştığı öğrenildi.

Kırmızıbeyazlıların Alman yıldız Lukas Podolski'nin transferini ise yarın resmi olarak açıklaması bekleniyor. Antalyaspor'da ayrıca Diego ve Aatif Chahechouhe ile yolların ayrıldığı ve kendilerine kulüp bulmaları istendiği bildirildi.

ANTALYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:36

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