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Soylu: "Dağda 500 terörist kaldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Diyorlar ki kışın operasyon olur ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağdaki terörist sayısının 500'e düştüğünü belirterek "Diyorlar ki kışın operasyon olur mu canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi.

Soylu: "Dağda 500 terörist kaldı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Diyorlar ki kışın operasyon olur mu canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak. Hiç endişe etmeyin" "Derik’te kaymakamımız oradaki çocuklara park yapmak için uğraşıp şehit olurken, kusura bakmayın CHP’de PKK’nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak için bilet almak için çaba sarf ediyor" "Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan aile sayısı 78'e ulaştı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dağdaki terörist sayısının 500’e düştüğünü belirterek “Diyorlar ki kışın operasyon olur mu canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak. Hiç endişe etmeyin" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’daki programları çerçevesinde AK Parti Antalya İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada partililere hitap eden Bakan Soylu, birçok vesileyle Antalya’ya gelip gittiğini aktararak, bakanlık birimlerinin yaptığı tüm toplantılarına katılmaya çalıştığını kaydetti. Zamanın bazen insanın önüne önemli sınavlar koyduğuna değinen Bakan Soylu, “Hepimiz çocukluğumuzdan beri sınavlar yaşadık. Tercihler ortaya koyduk, bu tercihler hayatımızı yönlendirdi. Devletleri de tercihler yönlendirir. Bugün zamanın önümüze koyduğu çok önemli tercih dönemindeyiz. Normal bir zaman dilimi içinde değiliz. Bugün bu teşkilat 21’inci asrın başından itibaren katkı koyanlar, emek sarf edenler, üzerlerine gelinmesin rağmen ürkmeyen korkmayanlar, cesaretini milletten alanlar, tarihin bize gösterdiği tecrübeleri hafızasında unutmadan, onun tekrar Türkiye tarafından yaşanmasına müsaade etmemek için demokrasiyi en büyük manivela olarak, en büyük güç olarak gören bir anlayışı gerçekleştirdiniz. Şuan Türkiye’nin geldiği durum hayal ötesi bir durumdur. Bugün buradayız diye bu halin sahibiyiz diye bunu değerlendiremiyoruz. inanın hayal ötesi bir durumdur. Eskiden kapımızın anahtarı IMF’nin elindeydi. Kimse kusura bakmasın” diye konuştu.

"Masada ve sahada güçlü Türkiye"
2010 ve 2011 yılında kişi başına gelir seviyesinin 10 bin dolar olduğunu anımsatan Soylu, “Bugün de 10 bin dolar. Hepinize bir soru soruyorum. Biz 2010 ve 2011 yılında Zeytin Dalı Harekatı'nı, Fırat Kalkanı Harekatı'nı, Doğu Akdeniz’de barışı hem hakkaniyeti insanlığı coğrafyanın huzuru için adım atabilir miydik, atamaz mıydık. S400’ü alabilir miydik. Türkiye’nin otomobilini yapabilir miydik, yapamaz mıydık. Bizi güçsüz bırakmak için emperyalist aklın okları nasıl üzerimize saldırırdı. Bugün eğer aynı gelir seviyesinde yapamadığımızı yapabiliyorsak bu ortak aklın ürünüdür. 2001’de kurulan AK Parti’nin iradesinin, uzun erimli projesinin bir milletin çektiklerini yeniden çekmemesinin sonucudur. Kolay değil. ABD’de Trump’la aynı masada oturacaksınız, ardından bir hafta sonra Rusya’da yine bu bölgenin huzuru için aynı masada oturacaksınız tezlerini ortaya koyacaksınız. Avrupa’ya kusura bakmayın bekleyeceksiniz diyeceksiniz. Buradan da çırak çıkmayacaksınız, Allah, Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bu milletten razı olsun" ifadelerine yer verdi.

"CHP, PKK'nın yazdığı tiyatroya bilet alıyor"
Yıllarca sahada kazanıp masada kaybettiklerini hatırlatan Bakan Soylu, “Dünyada her türlü haksızlık yapılırken, kendi kabuğumuza çekildiğimiz dönemlerden, özgüvenden yoksun yetiştirildik. Şimdi her vilayette metro, hastane, üniversite havalimanı var. Neredeyse liderlerinin dünyanın hiçbir noktasında eziklik yaşamadığı başını önüne eğmediği, büyük enerji hamlelerin gerçekleştiği, bir taraftan bölünmüş yolların yapıldığı, sizler bunlarla uğraşırken Derik’te kaymakamımız oradaki çocuklara park yapmak için uğraşıp şehit olurken, kusura bakmayın CHP PKK’nın yazdığı tiyatro oyunundan birinci sırada yer kapmak için bilet almak için çaba sarf ediyor. Bunu hep beraber görüyoruz. Kimin hangi niyet anlayışta, hangi zihniyette olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin 2011’den 2020’ye kadar 19 yıldır sürdürdüğü bu büyük başarı hikayesi sadece bize ait değildir, etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya da örnektir. Hiçbir zaman boynumuz yere eğilmiş değildir. Ama muhataplarımızın çok eğildi" dedi.

"Haykırarak bağlamalıyız"
"Bizi bugüne kadar yenemediler, AK Parti’yi mağlup edemediler" diyen Soylu, "Onlara büyük bir haykırış ortaya koymamız lazım yeniden. Sadece parti ülkemiz adına değil geçmişin bize verdiği emanet adına bugün adına, gelecek nesillerin bir daha böyle şeylere düşmesini ama bir haykırış ortaya koymalıyız. 3 yılımız var 2023 Cumhuriyetimizin 100’üncü yılının bilançosunu bütün dünyaya haykırarak bağlamalıyız. Bugüne kadar getirdiğimiz büyük başarılarla cumhuriyetimizi 100’üncü yılı bilançosunu bağlama şerefi AK Parti Teşkilatlarına, Cumhur İttifakı’na Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine nasip olacaktır. Başınız minareler kadar dik olsun. Millete doğru ve dürüst hizmet ettik" diye konuştu.

"Doğu ve Güneydoğu'da devrim"
İnsan hayatında 1020 yılın önemi varken devlet hayatında o yıllarda büyük yollar açılabileceğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "50100 yıl sonra yazıldığında dönüp diyecekler ki Allah razı olsun. Birçok mesele halloldu, hallolmaya devam ediyor. Devrim gerçekleştirilen meseleler var. Çocukluğumda derlerdi ki Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenilmez. Yol, öğretmen, hastane, doktor yok, havalimanı yok, hiçbir şey yok. Onun üzerinden ideolojik ayılıklar oluşturuldu. Şimdi dönün bakın tüm terör örgütleriyle uğraşıyoruz. Diğer taraftan gelişiyoruz. Dün Doğu'nun makus talihi yenilmez diyenler, devrimi gördüler. Bugün Doğu ve Güneydoğu'nun makus talihi yenildi. Yol, öğretmen, üniversite, hastane, kültür merkezleri, üniversiteler var. tekstil fabrikası var, spor tesisleri var, kayak merkezleri var. Hayalleri, ümitleri var. Doğu'nun ve Güneydoğu'nun makus talihini bu kadrolar yenmiştir, Recep Tayyip Erdoğan olmasa bu talih yenilmezdi" diye konuştu.

"Orta Doğu'yu huzurlu hale getirecek olan bu millettir"
Eski tuzaklara düşmediklerini dile getiren Soylu, “Terör örgütlerinin hepsine meydan okunabiliyorsa, içeride ve dışarıda bütün kapasitemizle çok büyük bir mücadele ortaya konabiliyorsa 21’inci asrın başından beri ortaya konulan stratejinin doğruluğunda adım atıldığı içindir. Siz sadece 780 bin kilometrekareye umut vermediniz bugün etrafımızdaki coğrafyaya umut verdiniz. Orta Doğu’yu da huzurlu hale getirecek olan bu millet, bu iradedir" dedi.

"Anne sayısı 78'e yükseldi"
Soylu, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılan aile sayısının 78'e ulaştığını belirtti. İdlib’de yaşanan saldırıya Türk milletinin sırtını dönmediğinin altını çizen Soylu, “Karınca gibi çalışıyorlar. Çocukları soğuktan kurtarmak için. Avrupa ne yapıyor sırtını dönüyor. Bu imtihanda sınıfta kalmış değiliz. Yapmamız gereken çok iş var. Kendi ülkemizde hem de dışarıda çok iş var. PKK terörü ile kaşı karşıya kalınılmaması için, ülkemizin ekonomik sıkıntıya düşmemesi için yapmamız gereken çok iş var. İlk kez böyle bir lider ve fırsat yakaladı. Başarı bizi şımartmalı daha sorumlu hale getirmelidir” dedi.

"Terörist sayısı 500'e düştü"
Dağdaki terörist sayısının 500’e düştüğünün altını çizen Soylu, “Diyorlar ki kışın operasyon olur mu canlarını çıkartana kadar operasyon olur. 2020 PKK için başka bir yıl olacak. Hiç endişe etmeyin. Her şeyi inanarak ortaya koyuyoruz. Araç gereç teknolojimiz var. Cesaretimiz var. Hep beraber bunları gerçekleştirebilme kabiliyetimiz var” dedi.

ANTALYA

24 Ocak 2020 Cuma

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