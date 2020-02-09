Kemerspor 2003 - Büyükçekmece Tepecik Spor: 1-2

'Babam ve ben'

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STAT: Kemer İlçe

HAKEMLER: Deniz Sercan Akgül (xxx), Çağlar Demirkan (xxx), Mehmet Kuru (xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx) Hüseyin (xx), Şiyar (xx), Hasan (xx)(Dk. 38 Emirhan Atilla), Asım (xx), Serhat (xx), Mehmet (xx), Tolgahan (xx)(Dk. 45 Erdin Üzer), Sercan (xx)(Dk. 68 Bahtiyar xx), Safa (xx), Baran (xxx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş.: Ramazan (xx)Hakan (xx), Özkan (xx), Alper (xx), Berkay (xxx), Yunus (xx), Aykut (xx)(Dk. 88 Furkan), Kayhan (xx)(Dk. 73 Emre xx), Halil (xxxx), Sefer (xx), Ömer (xx)(Dk. 52 Enes xx)

GOLLER: Dk. 57 Baran Basut (P) (Kemerspor 2003) Dk. 32 Halil İbrahim Pekşen, Dk. 64 Berkay Ceylan (Büyükçekmece Tepecik Spor)

KIRMIZI KART: Dk. 85 Hakan Esa (Büyükçekmece Tepecik Spor)

SARI KARTLAR: Erdin Üzer, Safa Çağlar, İsmail Çetin (Kemerspor 2003), Halil İbrahim Pekşen, Kayhan Arduç, Emre Usta, Şiyar Kepir, Bahtiyar Dolma (Büyükçekmece Tepecik Spor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003, sahasında Büyükçekmece Tepecik Spor'a 2-1 yenildi. Maç öncesinde Van'ın Bahçeşehir ilçesinde yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

25'inci dakikadaki Kemerspor atağında topla buluşan Sercan Kaya topu Büyükçekmece Tepecik Spor ceza alanı önündeki Hüseyin Atalay'a gönderdi. Topla buluşan Hüseyin iki defans oyuncusunu ceza alanı ön çizgisinde geçerek Hasan Türk'e yolladı. Topun gelişine sert vuran Hasan'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

32'nci dakikadaki Büyükçekmece Tepecik Spor'un sağ kanattan atağında topla buluşan Ömer Karancı topu bir süre sürdürdükten sonra ceza alanına gönderdi. Halil İbrahim Pekşen boş pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

56'ncı dakikadaki Kemerspor atağında Büyükçekmece Tepecik Spor ceza alanı içinde topla buluşan Mehmet Kılıç'a kaleci Ramazan Evren Üstündağ'ın müdahalesi sonrası orta hakem Deniz Sercan Akgül penaltı noktasını gösterdi.

57'nci dakikada Kemerspor'un kazandığı penaltı vuruşunda Baran Basut meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

64'üncü dakikadaki Büyükçekmece Tepecik Spor'un atağında sağ kanatta topla buluşan Halil İbrahim Pekşen kısa süre sürdüğü topu ceza alanına ortaladı. Ceza alanında topa iyi yükselen Berkay Ceylan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

85'inci dakikada Büyükçekmece Tepecik Spor defansına baskı yapan Mehmet Kılıç topu kaptı. Bu oyuncuya faul yapan Hakan Esa, hakem tarafından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Mücadele Büyükçekmece Tepecik Spor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





ANTALYA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:25

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YATSI 19:53

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