Antalya'da kurtlar keçi sürüsüne saldırdı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, kurtlar keçi sürüsüne saldırdı. 4 keçi telef olurken, 2'si de yaralandı. Sürü sahibi, 3 keçinin de kayıp olduğunu söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kaş'a bağlı Çayköy Mahallesi'nin Çavdır Küçükalan Yaylası'nda meydana geldi. Son günlerde yaşanan soğuk hava koşulları nedeniyle aç kalan kurtlar, Selami Karadağ'a ait keçi sürüsüne saldırdı. Köpeklerin uzaklaştırmaya çalıştığı 3 kurt, 4 keçiyi parçalarken, 2 keçiyi ağır yaraladı, 3 keçi de kayıp. Sürünün sahibi Selami Karadağ, "125 keçimi bir vadide otlatırken, birden gürültü koptu. Köpeklerim o yöne havlayarak koşmaya başladı. O yöne ben de bağırarak koştum. Bir anda 3 kurdun sürüme saldırdığını gördüm. Hayvanlar bir o yana, bir bu yana kaçtı. Kurtlar 4 keçimi bir dakika içinde parçaladı. 2 keçimi ağır yaraladı. 3 keçim de kayıp. Zannediyorum kurtlar, keçileri boğarak götürdü. Bu hayvanlara bir şey yapamıyoruz. Çünkü vurmak yasak. Vurursak cezası var" dedi.



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