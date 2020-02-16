Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 22. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği’ni konuk etti. Mücadele konuk takımın 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasında Cisse ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleciden dönen topu tekrar kaleye gönderen Cisse'nin şutu az farkla auta gitti.

54. dakikada gelişen Candeias’ın pasında topla buluşan Sio gelişine vurdu. Kaleci Marafona’dan dönen topa tekrar şut çeken Sio’nun vuruşunda Marafona ikinci kez gole izin vermedi. Tekrar dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

67. dakikada Efecan'ın sağ kanattan yaptığı ortasında Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu çeldi.

77. dakikada Sio’nun ara pasında ceza sahasında topla buluşan Stancu'nun gelişine sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 01

81. dakikada Emircan'ın sağ kanattan ortasında Campos'un vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan x, Candaş Elbil x, Deniz Caner Özaral x

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Welinton Silva xxx, Onur Bulut xx, Kaan Kanak xx, Steven Caulker xxx, Junior Fernandes xxx (Djalma Campos dk. 67 x), Anastasios Bakasetas xxx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx (Emircan Altıntaş dk. 75 xx), Musa Çağıran xx (Mustafa Pektemek dk. 80 ?), Papiss Cisse xxx

Yedekler: Cenk Gönen, Eray Birniçan, Baiano, Fabrice N'Sakala, Giorgos Tzavellas, Umut Güneş, Yacine Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt xxx, Erdem Özgenç xx, Flavio Ramos xx, Halil İbrahim Pehlivan xx (Ahmet Oğuz dk. 90+1 ?) Zargo Toure xxx, Sefa Yılmaz xx (Giovanni Sio dk. 32 x), Stephane Sessegnon xx, Fabricio Baiano xxx, Yasin Pehlivan xx (Berat Özdemir dk. 65 x), Daniel Candeias xxx, Bogdan Stancu xx

Yedekler: Ertaç Özbir, , Mattias Bjarsmyr, Ömer Alper Tatlısu, Rahmetullah Berişbek, , Mats Seuntjens, Nadir Çiftçi, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gol: Stancu (dk. 77) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Candeias, Nordfeldt (Gençlerbirliği), Ceyhun Gülselam, Kaan Kanak, Welinton (Aytemiz Alanyaspor)

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