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Eve gelip eşine "Kaza yaptım" diyen adamın dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Kuzeni ve eski ...

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Kaza yaptım" diye eve gelen ve eşi tarafından zorla ikna edilip götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Mehmet Gülay'ın darp edildiği için beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Mehmet Gülay'ın eşi Emine G.'nin kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığını anlattığı kuzeni ve eski nişanlısı Erol Ö. tarafından 7 bin lira karşılığında tutulan üç kişi tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Gülay'ın eşi Emine G. ve Mehmet Gülay'ı darp ettikleri belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, azmettirici Erol Ö.'nün yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Diğer...

Eve gelip eşine "Kaza yaptım" diyen adamın dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Kuzeni ve eski nişanlısının "Kocam bana şiddet uyguluyor ve aldatıyor" sözü cinayetle bitti Darp olayını saklayıp eşine kaza yaptığını söyleyen adam hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde "Kaza yaptım" diye eve gelen ve eşi tarafından zorla ikna edilip götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren Mehmet Gülay’ın darp edildiği için beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Mehmet Gülay'ın eşi Emine G.'nin kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığını anlattığı kuzeni ve eski nişanlısı Erol Ö. tarafından 7 bin lira karşılığında tutulan üç kişi tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Gülay’ın eşi Emine G. ve Mehmet Gülay'ı darp ettikleri belirlenen 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, azmettirici Erol Ö.'nün yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Diğer yandan Emine G.'nin kuzeni Erol Ö. ile eskiden nişanlı oldukları ve hala görüştükleri tespit edildi.

Olay 31 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nargile Kafe işletmeciliği yapan Mehmet Gülay, gece yaralı olarak geldiği evinde eşine motosiklet kazasında yaralandığını söyledi. Eşinin güçlükle ikna edip hastaneye götürdüğü Güley Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın yaşandığı saatlerde 112 ihbar hattına gelen kaza ihbarının asılsız olduğunu belirleyen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kazanın yaşandığı iddia edilen bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, aynı saatlerde olayın olduğu yerden bazı kişilerin koşarak uzaklaştığını tespit ederken yine MOBESE ve çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin kullandıkları otomobile ulaştı. Şüphelilerin kullandığı otomobilin aynı gün Hacıobası kontrol noktasında durdurularak, şüphe üzerine kimlik kontrollerinin yapılması polisin işini kolaylaştırdı. Şüphelilerin olayın ardından Manavgat'tan ayrıldığı ortaya çıktı.
Şüphelileri adreslerini belirleyen polis ekipleri, Salı günü önce E.A.'yı Gürcistan'a kaçmak üzereyken Kayseri Havalimanında, S.Y, E. A, ve E. A. ile şüphelilerin Manavgat’a geldikleri otomobilin sahibi G.A.’yı yakalayarak Manavgat’a getirdi.

7 bin TL karşılığında "biz ayar veririz" demiş
Şüphelilerden E.A. polisteki ifadesinde daha önceden tanıdığı Erol Ö.’nün kendisine "benim Manavgat’ta kuzenim var, kocası ona şiddet uyguluyor ve aldatıyormuş" dediğini, kendisinin de "Biz şahsa bir ayar veririz" dediğini, Erol Ö.’den bu iş karşılığında 7 bin liranın, 3 bin lirasını arkadaşı E. A’ya, 300 lirasını ise S. Y’ye verdiğini söyledi.

"Elinize sağlık güzel iş yaptınız"
30 Ocak günü bir arkadaşlarının otomobiliyle E. A ve S. Y ile birlikte Manavgat’a geldiklerini belirten E.A., “Erol. Ö. Mehmet Gülay’a ait ev ile iş yerinin konum ve adreslerini Whatsap üzerinden mesaj attı. S. Y. Mehmet Gülay’ın ırmak kenarında çalıştırdığı kafenin yanında gözcü olarak bekledi. Ben de E.A. ile birlikte Mehmet Gülay’ın ikametine giderek beklemeye başladım. Mehmet Gülay, saat 01:20 sıralarında apartman önüne geldiği zaman elimde bulunan sopa ile önce omzuna, sonra kafasına vurdum. Bu sırada şahıs yere düştü. Biz de hemen toparlanarak geldiğimiz araçla olay yerinden ayrıldık. Bu sırada azmettiren Erol. Ö. telefonla arayarak ‘Elinize sağlık, güzel iş yaptınız, şahısta herhangi bir sıkıntı yokmuş, eşi eve çıkarmış’ dedi.

"Gürcistan'a geç sana her ay para göndereceğim"
Kayseri’ye döndükten 12 gün sonra Mehmet Gülay’ın öldüğünü öğrendiğini ifade eden E.A., "Bunun üzerine kendisini yurt dışına kaçırması için yardım istediğim, Erol Ö. ‘Gürcistan’a geç, arkadaşlar seni orada karşılayacaklar, sana her ay para göndereceğim’ dedi. Gürcistan’a’ gitmek üzere Kayseri Havalimanı’na geldiğimde yakalandım. Çok pişmanın benim amacım öldürmek değildi” dedi.

Eşi Emine G. cezaevine girdi
Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Gülay’ın eşi Emine G.'yi de Manavgat’ta evinde gözaltına aldı. Aralarında Emine G.'nin de bulunduğu 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden otomobil sahibi G.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Emine G., S.Y., E.A. ve E.A. tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Emine G., S.Y., E.A. ve E.A. adam öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.

Emine G. kuzeni Erol Ö. ile eski nişanlı çıktı
Olayın azmettiricisi olan Erol Ö.’nün olaydan 1 gün sonra Fransa’ya gittiği öğrenildi. Ayrıca Erol Ö.’nün Emine G. ile kuzen oldukları, 1999 yılında 3 ay nişanlı kaldıktan sonra ayrıldıkları, ayrılığın ardından Fransa’ya giden Erol Ö.’nün 2005 yılında Fransız bir kadınla evlendiği, son zamanlarda Emine G. ile sosyal medya platformları üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Şüphelilerin aralarında birbirlerine eşlerini şikayet ettiği, Emine G.'nin eşinden dert yanarak, ‘beni sürekli aldatıyor ve bana şiddet uyguluyor’ dediği ortaya çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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