40 metreden çivileme denize atladı

ANTALYA´nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili falezlerinde 40 metre yükseklikten denize atlayan bir kişi şaşkınlığa neden oldu.

Konyaaltı Varyantları´na kıyısı bulunan 40 metrelik falezin uç kısmına, öğle saatlerinde gelen bir kişi, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden, kıyafetleriyle birlikte denize atladı. Dik bir şekilde ayaklarının üzerine denize düşen adı öğrenilemeyen kişiyi, bir arkadaşı da cep telefonuyla görüntüledi.

'antalya hakkında' adlı sosyal medya hesabında yayınlanan görüntülerde, kimliği belirsiz kişinin 40 metre yüksekten atlaması şaşkınlığa neden oldu.



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