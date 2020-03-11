Büyükşehir, korona virüs önleme çalışmalarını yoğunlaştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsüne karşı toplu ulaşım araçlarını ve otobüs duraklardaki rutin temizlik işlerini sıklaştırdı. Toplu ulaşım araçları ve kapalı duraklar toplum sağlığı için temizlenerek, dezenfekte ediliyor. Sosyal medya ve tanıtım mecralarından da salgın hastalıktan korunmak için ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirme yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi binasında ve hizmet birimlerinde de temizlik ekipleri çalışmalarını sıklaştırırken dezenfeksiyon üniteleri yerleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı toplum sağlığını korumak için bir süredir almakta olduğu önlemleri daha da artırırken, bu kapsamda gerçekleşen halkı bilinçlendirme çalışmalarını da yoğunlaştırdı.



Duraklar temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi, önlemler kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım araçlarını ve kapalı duraklara yönelik temizlik çalışmalarını sıklaştırdı. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, kent merkezindeki 2 bin kapalı durağı tek tek temizleyerek, dezenfekte ediyor. 8 kişilik iki ekip, durakların daha hijyen olması için iç ve dışını köpükle yıkarken, oturma ve tutmak yerlerini dezenfektan ilaçlarla temizliyor.



Temiz ve hijyenik ulaşım

Antalya Ulaşım A.Ş. de gün içinde binlerce Antalyalıya hizmet veren toplu ulaşım araçlarını son seferlerinin ardından detaylı bir temizlik işleminden geçiriyor. 16 kişilik bir ekip Büyükşehir Belediyesi’ne ait 32 tramvay ve rotasyona göre sefere çıkan toplu ulaşım araçlarında her gün son seferlerinin ardından kapsamlı şekilde iç ve dış temizliklerini yapıyor.

Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla araçların dış yüzey, araç içi metal plastik yüzeyleri ve tüm iç alanı ilaçlanarak steril hale getiriliyor. Gün içinde binlerce insanın kullandığı toplu ulaşım araçları dezenfekte edilerek, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor. Antray ve otobüsler, her sabah temiz ve hijyen bir şekilde sefere çıkıyor.



Halk bilinçlendiriyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan broşür ve tanıtım mecralarında sürekli olarak salgın hastalıklardan korunmak için ne yapılması gerektiğine yönelik bilgilendirme yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin broşür ve sosyal medya hesaplarından da bu konuda halkı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için paylaşımlarda bulunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, hizmet binasına korona virüsün önlenmesinde büyük önem taşıyan el temizliği için dezenfektan üniteleri yerleştirdi. Belediye içerisinde de sık sık derin temizlik yapılarak önlem alan belediye yetkilileri halkın bu konuda duyarlı olmasını istedi. Korona virüse karşı alınan tedbirler vatandaş memnuniyetle karşıladı.

Ayrıca, Antalya Servisçiler Odası koordinasyonunda öğrenci servislerinin temizliğine de bugün itibarıyla başlandı.

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