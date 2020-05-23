Finike'de orman yangını

<br>Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Finike ilçesinde, rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkıp, ormana sıçrayan yangında 2 dönüm alan kül oldu.<br>Finike´ye bağlı Arif Mahallesi Bağbelen sokakta şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle köy çıkışına doğru hızla ilerleyip, ormana sıçradı.<br>Çevredekilerin ihbarı üzerine Finike Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek 12 arazöz, 4 su tankı, 30 yangın işçisiyle yangına müdahale etti. 2 saat içinde kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına ayrıca Finike Jandarma Komutanlığı´na bağlı 25 jandarma, Finike Belediyesi ekipleri ile yaklaşık 60 köylü de destek verdi. Yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 dönüm alan kül oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT<br>2020-05-23 23:56:00<br>
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