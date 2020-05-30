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Sektör temsilcilerinden Turizm Bakanlığına "turist bilgilendirme" çağrısı POYD Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz: "Yurt dışından gelecek 65 yaş üstü misafirlere herhangi bir kısıtlama olup olmadığı belirsiz" Misafirin almış olduğu paketin içinde bulunan sağlık sigortası Koro virüs tedavisini kapsayacağı net değil" Crown Plaza Otel Genel Müdürü Fatih Caner: "Turistler alınacak önlemleri soruyor, eminim ki bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı ve duyuruyu yapacak" Uçuş yasaklarının kalkmasıyla THY’nin ağını yaygınlaştırmasıyla turizmde hızla normalleşme sürecine gireceğiz" "İki üç ay geç başladığımız sezonu iki üç ay geç bitirerek aradaki farkı kaybı telafi etme imkanımız olacak” Diz temasıyla suyun açıldığı lavabolar ve dezenfektan almadan açılmayan sensörlü giriş kapıları sıfır el teması olanağı sağlıyor

İHA

Yurtdışında bulunan turistlerin Türkiye'ye tatile geldiklerinde kendilerini nasıl bir sürecin beklediğini merak ettiklerini belirten Crown Plaza Otel Genel Müdürü Fatih Caner, "Konuyu İl Turizm Müdürlüğümüze ilettik, eminim ki bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı ve duyuruyu yapıp, turistlerin kafasındaki bu soru işaretlerini kaldırarak THY'nin ve diğer hava yollarının da desteğiyle turizm seferlerini başlatacak" dedi.

Sektör temsilcilerinden Turizm Bakanlığına "turist bilgilendirme" çağrısı POYD Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz: "Yurt dışından gelecek 65 yaş üstü misafirlere herhangi bir kısıtlama olup olmadığı belirsiz" Misafirin almış olduğu paketin içinde bulunan sağlık sigortası Koro virüs tedavisini kapsayacağı net değil" Crown Plaza Otel Genel Müdürü Fatih Caner: "Turistler alınacak önlemleri soruyor, eminim ki bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı ve duyuruyu yapacak" Uçuş yasaklarının kalkmasıyla THY’nin ağını yaygınlaştırmasıyla turizmde hızla normalleşme sürecine gireceğiz" "İki üç ay geç başladığımız sezonu iki üç ay geç bitirerek aradaki farkı kaybı telafi etme imkanımız olacak” Diz temasıyla suyun açıldığı lavabolar ve dezenfektan almadan açılmayan sensörlü giriş kapıları sıfır el teması olanağı sağlıyor

Yurtdışında bulunan turistlerin Türkiye’ye tatile geldiklerinde kendilerini nasıl bir sürecin beklediğini merak ettiklerini belirten Crown Plaza Otel Genel Müdürü Fatih Caner, "Konuyu İl Turizm Müdürlüğümüze ilettik, eminim ki bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı ve duyuruyu yapıp, turistlerin kafasındaki bu soru işaretlerini kaldırarak THY’nin ve diğer hava yollarının da desteğiyle turizm seferlerini başlatacak" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un otellerin 1 Haziran itibarıyla açılacağını açıkladı. Bu kapsamda Korona virüse ilişkin kontrollü normalleşme sürecinde turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla konaklama tesislerinde alınacak önlemlere ilişkin genelge yayımlandı. Genelge çerçevesinde turizm tesislerindeki havuz çevresi ve kıyıdaki gölgelikler ile şezlong grupları dahil tüm genel kullanım alanları sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir kabulü yapacak. Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü uygulamaları yapılacak, dezenfeksiyon halıları (paspasları) ve el dezenfeksiyon imkanı sağlanacak. Misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak. Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerde varsa kronik rahatsızlıklarına ve korona virüs geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenecek. Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personelin belirlenmesi halinde yetkililere haber verilecek, hasta sağlık kuruluşunca devir alınıncaya kadar izole edilecek ve hizmetleri güvenlik tedbiri alınmış personelce sağlanacak. Müşteriden mümkün olduğunca temassız ödeme alınacak.
Genelge, kültür ve turizm müdürlüklerin yanı sıra Türkiye Otelciler Federasyonuna, Türkiye Otelciler Birliğine ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğine gönderildi.

"65 yaş üstü tatile gelebilecek mi?"
Turizm başkenti Antalya’daki oteller tüm önlemlerini alarak gerekli eğitim ve donanımlarını tamamladı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Volkan Yorulmaz, turizmciler olarak merak edilen noktaları aktardı. Yorulmaz, "Varsayalım ki otelde herhangi bir misafirde korona tespit edildi, bu durumda bakanlık nasıl bir aksiyon alacak. Hem Sağlık hem de Turizm Bakanlığı nasıl bir uygulama yapacak? Bir diğeri yurt dışından gelecek 65 yaş üstü misafirlere herhangi bir kısıtlama var mı? Turizm Bakanlığı yurt dışından gelecek olan misafirin almış olduğu paketin içinde bulunan sağlık sigortası koronayı kapsamakta mı, değil ise bu konular ile ilgili reklamasyon konuları nasıl işleme alınacak?" ifadelerinde bulundu.
Yorulmaz, operasyonel olarak Antalya otellerinin misafirlerini ağırlamaya bakanlık sertifikasyonu boyutunda hazırdır olduğunu belirterek, "Bu sertifikasyon aslında alınması zorunlu değil ancak açacağını açıklayan otellerimiz bu konuya hazırdır" dedi.

"Misafirler yeni açılmış otel gibi görecek"
Crown Plaza Otel Genel Müdürü Fatih Caner de tüm bu süreci değerlendirdi. Otelin kapalı olduğu dönemi fırsata çevirerek ağırlıklı olarak tadilata yöneldiklerini aktaran Caner, "İç mekanlarımızı tamamen misafir ilk defa geldiğinde yeni açılmış otel şeklinde görebileceği şekilde yeniledik. Kısa çalışma ödeneği sayesinde personelimizi koruduk ve personellerimizin internet üzerinden eğitimlerini hiç aksatmadık. Sanki otelde hizmet varmış gibi tüm prosedürler talimatlar üzerinden canlı eğitimlerimizi sürdürdük. Bakanlığımızın genelgesi ve sertifikasyon kriteriyle ilgili tüm işlemler bu tadilat süreciyle birlikte gerekli yatırımlar yapılmak suretiyle tamamlandı. Ayın birinde veya ikisinde bu konuyla alakalı bir denetim bekliyoruz, inşallah sertifikamızı da alacağız. Son derece huzurlu ve güvenli bir şekilde misafirlerimizi ağırlamak üzere kapılarımızı açtık ve faaliyetimize başladık” şeklinde konuştu.
Otelin mutfak kısmındaki hijyen önlemleri dikkat çekti. Diz temasıyla suyun açıldığı lavabolar ve dezenfektan almadan açılmayan sensörlü giriş kapıları sıfır el teması olanağı sağlıyor.

"Tüm hizmet standartları güncellendi"
Türkiye’nin pandemi sürecini çok iyi şekilde götürdüğüne inandığını dile getiren Caner, "Yüzde 80 oranında biz bu salgını atlattık. 1 Haziran için konulan hedefler de bizi motive etti, çalışmalarımızı hızlandırdı. Artık misarifin otele girişi itibariyle çıkışına kadar konaklama süresince restoranlarda, ıslak mekanlarda, havuz kenarında bütün hizmet standartları değişti ve güncellendi. Bunların orta ve uzun vadede Türkiye’nin huzurlu güvenli ve sağlıklı bir tatil merkezi destinasyonu oluşturması bakımından çok olumlu önlemler olduğunu düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

“Sezondaki kaybı telafi etme imkanımız olacak”
"Turizmde normalleşmenin ilk aşaması uçuşların açılmasıdır" diyen Caner, "Türk Hava Yolları (THY) bizim bayrak taşıyan hava yolumuz, THY’nin yurt içinde ve yurt dışında koyacağı seferler talep gördükçe, ki böyle bir talep var biz şuanda rezervasyon almaya devam ediyoruz, THY örnek teşkil edecek. Diğer hava yolları da bunu izleyecek. Uçuş yasaklarının kalkmasıyla THY’nin ağını yaygınlaştırmasıyla biz turizmde hızla normalleşme sürecine gireceğiz. İki üç ay geç başladığımız sezonu iki üç ay geç bitirerek belki de aradaki farkı kaybı telafi etme imkanımız olacak” diye konuştu.

Turizm Bakanlığına çağrı
Yurt dışında bulunan turistlerin tatile geldiklerinde kendilerini nasıl bir sürecin beklediğini merak ettiklerini dile getiren Caner, "Daha önceden otele gelen bir misafirimiz rezervasyon yaptırdıktan sonra bize bir mail atmış. Mailde alınacak olan önlemleri sormuş. Kendisi acaba Türkiye’ye gelirken boarding sorasında test mi olacak ya da Türkiye’ye girerken bir test mi yapılacak. Ya da Yunanistan’da olduğu gibi önceden alınan bir sağlık raporu mu ibraz etmesi gerekecek. Veya 14 günlük bir karantina sürecinde bir takım sorular sordu. Biz de bunu İl Turizm Müdürlüğümüze ilettik, eminim ki bakanlığımız bu konuyla ilgili gerekli çalışmayı ve duyuruyu yapıp, turistlerin kafasındaki bu soru işaretlerini kaldırarak THY’nin ve diğer hava yollarının da desteğiyle turizm seferlerini başlatacak” diye belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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