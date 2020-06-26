Cezaevi yoluna sıcak asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı ilçesi Cezaevi mevkiinde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Döşemealtı ilçesine bağlı Kömürcüler ve Bıyıklı mahalleleri grup yolunda bakımonarım ve asfalt çalışması yürütüyor. Zamanla deforme olduğu için freze makinası ile eski asfaltı söken ekipler, şarampol temizliğini de yaparak alt yapı çalışmalarını tamamladı. Ekipler, ara vermeden sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Cezaevi mevkiindeki yaklaşık 1 kilometrelik sıcak asfalt çalışması bittiğinde yol daha konforlu ve güvenli hale gelecek.

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