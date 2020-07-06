Alanya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde aynı yönde giden 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Mecit K. Ş. (22) idaresindeki 07 AKM 570 plakalı otomobili aynı istikamette ilerleyen Atakan Y. (22) yönetimindeki 07 AKS 199 plakalı otomobile çarptı. Otomobiller çarpmanın etkisiyle savrulup refüjdeki aydınlatma direğini devirerek durdu. Kazada 07 AKM 570 plakalı araçta bulunan Sıla S.(18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Sıla S.’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürdü. Burada tedaviye alınan Sıla S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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