Üniversite temizlik personeline hijyen eğitim

Akdeniz Üniversitesi temizlik personeline Temizlik ve Hijyen Semineri verildi.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Temizlik İşlerinde Uyulması Gereken Kurallar ve Hijyenin Önemi konulu bir seminer düzenlenerek üniversitenin temizlik işlerinde çalışan temizlik personellerine hijyen anlatıldı.

Küresel salgın nedeniyle kişisel temizliğin yanında mekan temizliğinin de ön plana çıktığı son günlerde, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ev İdaresi Birimi’nden Suzan Veziroğlu tarafından verilen “Temizlik ve Hijyen” seminerinde; üniversite binalarının iç ve dış mekan temizliği, zemin bakımı, destek hizmetleri faaliyet alanında yer alan malzemelerin depo yönetimi ve bölüm iş organizasyonları ile temizlikte dikkat edilecek kurallar hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılan seminerde salon girişinde katılımcılara maske dağıtıldı, ateş ölçümü yapıldı ve dezenfektan ile eller temizlenerek salona girildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.