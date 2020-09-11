Alanya’da kokain operasyonu Satışa hazır vaziyette 171 parça halinde 94.59 gram kokain ele geçirildi

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Antalya’nın Alanya ilçesinde polis bir eve düzenlediği baskında satışa hazır vaziyette 171 parça halinde 94.59 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Güllerpınarı Mahallesi Kiriş Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, satışa hazır vaziyette 171 parça halinde 94.59 gram kokain ele geçirilirken olayla ilgili Ü. G. (21) isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ü. G. polis merkezindeki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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