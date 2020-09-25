Kopya internet sitesiyle tatilcileri dolandıran 15 şüpheli yakalandı (2)

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13'Ü TUTUKLANDI

Antalya ve Muğla'daki otellerin adını kullanarak açtıkları sahte internet sitesiyle, tatil yapmak isteyen yaklaşık 1500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Kemer Adliyesi'ne sevk edilen 15 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-09-25 20:23:22



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