Bakan Pekcan: Hedefimiz Kazakistan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yaklaştırmak



Bakan Pekcan: Hedefimiz Kazakistan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara yaklaştırmakTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kazakistan ile toplam ticaret hacmimiz 2019'da 3,9 milyar dolar. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdikleri üzere 10 milyar dolara yaklaşmak" dedi.

Bakan Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Kazakistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programına videokonferans yöntemiyle katıldı. Covid-19 pandemi sürecinin, dijital ekonomiye adapte olabilmenin önemini ortaya koyduğunu belirten Bakan Pekcan, bakanlık olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, pandemi sürecinde ne kadar haklı olduklarını gördüklerini söyledi. Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ve desteğiyle biz sanal ticaret heyetleri, sanal fuarları ve e-ticaret sitelerine üyeliği de destek kapsamına alarak maddi destekte bulunmaya başlamış olduk" dedi.

'HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞMAK'

Kazakistan ile ticarette ihracat ile ithalat arasındaki farka dikkati çeken Pekcan, "Kazakistan ile toplam ticaret hacmimiz 2019'da 3,9 milyar dolar. Bizim hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanlarımızın hedef gösterdikleri üzere 10 milyar dolara yaklaşmak. Bunu yapabilmek için hem gümrüklerde iş birliği hem de iki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir olması lazım. Aynı zamanda da lojistik açısından hem maliyetlerin azaltılması hem de kotaların kaldırılarak liberalleşmenin sağlanması gerekiyor" diye konuştu.

'TÜRKİYE, KAZAKİSTAN'IN EN ÖNEMLİ TEDARİKÇİLERİ ARASINDA YER ALMALI'

Bakan Pekcan, 2020 itibarıyla dünyanın 40'ıncı büyük ekonomisi olan Kazakistan'da ham petrol ve doğal gazın ekonominin temelini oluşturduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ama faklı sektörlerde pek çok tüketim ürünü ve nihai ürüne yönelik önemli bir talep potansiyeli var. Türkiye rekabet gücünü kullanarak, Kazakistan'ın en önemli tedarikçileri arasında yer almalıdır. Şu andaki ihracat rakamlarımız potansiyelin çok altında. Ülkemizde üretilen katma değeri, kalitesi yüksek ürünleri tüm Orta Asya coğrafyası ile birlikte Kazakistan'a da en geniş kapsamlı şekilde pazarlayabilmeliyiz. Makine başta olmak üzere yüksek teknoloji ürünleri, demir-çelik ürünleri, otomotiv ana ve yan sanayi, kimyasal madde ve ürünleri, elektrik-elektronik, madencilik, tekstil, inşaat malzemesi ve ekipmanları, kozmetik ürünler ile gıda ve tarımsal ürünler ülkemiz ihracatçıları için büyük potansiyel teşkil etmektedir. Sanal Genel Ticaret Heyeti programımızın bu potansiyelin realize edilmesi adına önemli katkı sağlamasını ve bütün katılımcılara etkin bir tanıtım imkanı yaratmasını umuyoruz." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Pekcan'ın açıklamasıHaber: Fatih POYRAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- DHA-Politika Türkiye-Antalya

2020-09-29 16:57:10



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