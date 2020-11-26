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Yıldız futbolcu Podolski, tanıtım elçisi oldu

DHA

Yıldız futbolcu Podolski, tanıtım elçisi oldu


Tolga YILDIRIM / ANTALYA (DHA) Fraport TAV Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Türkiye'nin kültürel değerlerinin dünya çapında öne çıkarılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2020 yılı teması için seçilen 'Patara'nın tanıtım videolarında oynadı. Tanıtım videosunun lansmanında konuşan Podolski, "Benim Türkiye'de sadece İstanbul ve Antalya'da futbol oynadığım süreç göz önüne alınmamalı. Türkiye benim ikinci vatanım. Benim Türkiye'de edindiğim dostluk, arkadaşlıklar var. Tatillerimi Türkiye'de geçiriyorum. İkinci vatanımda tanıtım projesinde yer aldım" dedi.
Fraport TAV Antalyaspor ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) iş birliğinde düzenlenen organizasyon ile Alman yıldız futbolcu Lukas Podolski'nin Patara'da çekilen tanıtım videosunun lansmanı, Antalya Stadyumu'nda yapıldı. Lansmana Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Melih Beken, Lukas Podolski, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ve Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık katıldı.
"PODOLSKİ İLE VİDEOLARIMIZ DEVAM EDECEK"
Toplantıda konuşan ATAV Başkanı Gül Ege, sosyal medya hesaplarından ve Kültür ve Turizm Bakanlığı sitesinden videonun tamamının yayınlanacağını belirtti. Sanal dünyayı etkin kullanarak kentin tanıtımını yapmayı hedeflediklerini dile getiren Ege, "Tüm dünyada Podolski'nin, futbolun ve tarihin hayran kitlesini bir araya getirmek için video çekildi. Birlikte ilk adımı Patara'dan yaptık. Pandemi ortamında Patara çekimimiz gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tema yılı dolayısıyla ilk tanıtım videosu yapıldı. Proje ile Podolski ile videolarımız devam edecek. Podolski tarihi, kültürü ve Antalya'yı çok seviyor. Sosyal medya sayfasında gönüllü olarak milyonlara Antalya'yı tanıtıyor. Antalya'nın farklı noktalarından birlikte tanıtım videoları çekeceğiz" diye konuştu.
"YILDIZ VE MİLLİ FUTBOLCULARIMIZLA FARKLI YERLERDE ÇEKİMLERİMİZ OLACAK"
Fraport TAV Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Beken ise, şunları söyledi:
"Lukas ile tanıtım videosu serinin ilk çekimini, 2020 Patara Yılı olması nedeniyle Patara'da başlattık. Lukas'a teşekkür ederim. Kendisi dünya yıldızı ama çok içten. Eşi ile projemize destek verdi. ATAV ile tarihi kültürel yerleri, ülkemizi tanıtmak istiyoruz. Antalya sadece sahil, güneş, otel değil. Tarihi yerlerin, doğal güzelliklerin olduğu bir şehri göstermek istiyoruz. Bunun için Antalyaspor markasını kullanmak ve onunla birlikte markamızı öne çıkarmak istiyoruz. Devamında da yıldız ve milli futbolcularımızla farklı projede farklı yerlerde çekimlerimiz olacak."
"SENİ PATARALI VE GERÇEK ANTALYALI OLARAK KABUL EDİYORUZ"
Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık da tarihi öneme sahip yerlerin tanıtımının futbol ve yıldız oyuncu Podolski ile çekilen videolarla yapılmasının çok güzel bir örnek olduğunu dile getirdi. Konuşmasında Podolski'ye seslenen Prof. Dr. Işık, "Lukas sen artık Pataralısın, tarih seni Patara'nın adıyla da yazacak. Likya'nın başkentinin dünyada tanınması için destek verdin. Biz seni Pataralı ve gerçek Antalyalı olarak kabul ediyoruz. Patara senin elinde tuttuğun çay kadar sana ait" dedi.
PODOLSKİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN ANTALYA'YI TANITIYOR
Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol da deniz, kum tarih, doğa, doğa sporları gibi organizasyonların tamamının profesyonel seviyede sunulduğu için turistlerin Antalya'yı, Türkiye'yi tercih ettiğini vurguladı. Podolski'nin sosyal medya hesaplarındaki Antalya görselleri ile paylaşımlarından yola çıkarak tanıtım videosu çekmeye karar verdiklerini anlatan Varol,  dünyanın her yerine güzel videolarla ulaşıp, kentin tanıtımını amaçladıklarını söyledi.
"TÜRKİYE BENİM İKİNCİ VATANIM"
Toplantıda gösterimi yapılan tanıtım videosunda Patara'da antik kent ve sahilde yürüyüş yapan Podolski'nin Fraport TAV Antalyaspor formasıyla top sektirmesi, sahilde günbatımında ata binmesi görüntüleri yer aldı. Yıldız futbolcu Podolski, tanıtım videosunda yer almasının kendisi için pazarda taze sebze, meyve satın almak kadar doğal olduğunu belirtti. İşini her zaman severek yaptığını vurgulayan Podolski, şöyle konuştu:
"Projede rol teklif edildiğinde, düşünmeden kabul ettim. Ben işimi severek yapıyorum, projeyi de kendime göre buldum. Bana güzel dileklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Benim pazara gitmem, alışveriş yapmam çok garip gelebilir. Pazara gitmek de bu projede yer almak da benim için aynı. Pazarda taze sebze meyve almam benim için çok doğal. Bu başkaları için ilginç gelebilir ama bana doğal. Proje bana sunulduğunda düşünmeden kabul ettim, projeyi sevdim. Benim Türkiye'de sadece İstanbul ve Antalya'da futbol oynadığım süreç göz önüne alınmamalı. Türkiye benim ikinci vatanım. Benim Türkiye'de edindiğim dostluk, arkadaşlıklar var. Tatillerimi Türkiye'de geçiriyorum. İkinci vatanımda tanıtım projesinde yer aldım. Patara'dan başladık, önümüzdeki günlerde farklı projelerde desteklemeye devam edeceğiz."
"'DÜNYANIN BU GÜZELLİKLERİ GÖRMESİ LAZIM"
Antalya'da tarihi ve kültürel yerleri keşfetme imkanı bulduğunu aktaran Podolski, şunları söyledi:
"Ben işimi severek yapıyorum. Bu işe severek başladım, severek devam edeceğim. Antalya sadece, deniz, kum otelden ibaret değil. Ailenizle, arkadaşlarınızla yürüyüş yapıp, bisiklet turu yapılabilir. Farklı imkanlar sunun bir şehir. Projelerin devamında Antalya'yı dünyaya tanıtmak istiyorum. Tanıtım kolay değil. Sadece Türkiye'nin ve Antalya'nın bu güzellikleri görmesi yetmez. Tüm dünyanın görmesi lazım. Benim arkadaşlarıma anlatmamla tanıtım olmaz. Görsel videolarla yapılması lazım. Proje bu nedenle çok uygun. Antalya'nın güzelliklerinin videoyla dünyaya anlatılması lazım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tanıtım filmi
Açıklamalar
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2020-11-26 17:46:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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