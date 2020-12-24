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Çocuk parkında erkek cesedi bulundu

DHA

Çocuk parkında erkek cesedi bulundu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunan Can Vurgun'un (41), çocuk parkında cesedi bulundu. Vurgun'un cansız bedeninin yanında, enjektör olduğu görüldü.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2862 Sokakta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Parkta gezen vatandaşlar, hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kişinin öldüğünü belirledi. Yanında enjektör bulunan cesedin, uyuşturucudan çok sayıda kaydı olan Can Vurgun'a ait olduğu belirlendi. Kolunda iğne izleri bulunan Vurgun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-12-24 14:37:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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