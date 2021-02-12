Gece yaşanan hırsızlığın şüphelisi sabah araçta sızmış halde yakalandı Trafik kazasına giden polisler hırsızlık olayını ortaya çıkardı Cep telefonuyla malzemelerin fotoğrafı gönderilen işyeri sahibi eşyaları teşhis etti Bagajda çok sayıda butik malzemesi gören polis asayiş ekiplerini çağırdı, gerçek ortaya çıktı

Antalya'da yaralamalı trafik kazası ihbarına giden trafik ekipleri, sürücüsü direksiyon başında sızmış park halinde bir araçla karşılaştı. Bagajında çok sayıda butik malzemesi bulunan araçtaki kişinin söylediklerine inanmayan trafik polisleri, olay yerine asayiş ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen asayiş büro amirliği ekipleri, yapmış oldukları incelemede araçtaki malzemelerin aynı gece bir işyerinden çalındığını belirledi. Araç içerisinde sızmış halde bulunan şahsın cezaevinden izinli çıktığı ve 1 gün önce çevreyolunda meydana gelen bıçakla yaralama olayının faili olduğu belirlendi.

Manavgat ilçesi Çevreyolu Kumyolu kavşağında yaralamalı trafik kazası ihbarı için olay yerine giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 07 LGV 70 plakalı ticari aracın direksiyonunda sızmış vaziyette bir şahısla karşılaştı. Trafik polisleri tarafından araçtan indirilen ve adının Uğur Gezici olduğu belirlenen şahıs, aracı kullanan kişiyi tanımadığını, kendisini Aksu’da yoldan aldığını, benzin bittiği için petrole gittiğini söyledi.

Gezici’nin söylediklerine inanmayan trafik polisleri aracın bagajının butik malzemeleriyle dolu olması nedeniyle durumu Asayiş Büro Amirliğine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, araçtaki malzemelerin gece Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir işyerinden çalınan malzemeler olduğunu belirledi. Ayrıca Uğur Gezici’nin bir gün önce yine çevreyolu üzerinde meydana gelen bıçakla yaralama olayının faili olarak arandığı belirlendi.

Trafik ekiplerince Uğur Gezici’ye sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 2 bin 698, araç sahibine de sürücü belgesiz bir kişiye araç vermekten yine 2 bin 698 TL para cezası uygulandı. Maskesiz sokağa çıktığı için 900 TL idari para cezası uygulanan Uğur Gezici, asayiş ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Gezici’nin kullandığı araç çekici ile emniyetin bahçesine götürülürken, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araçtaki malzemeler sahibine teslim edildi.

Malzemelerini teslim alan Neslihan Kırkır, “Sabah işyerime geldiğimde kapının zorlanmış olduğunu gördüm. İçeriye girdiğimde hırsız girdiğini ve yüklü miktarda malımı çaldığını görünce polisi aradım. Polisler gelip inceleme yaptı. Kısa bir süre sonra da bana cep telefonumdan fotoğraf atıp bu malzemelerin benim olup olmadığını sordular. Çalınan mallarımın bulunması beni çok sevindirdi” dedi.

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