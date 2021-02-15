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Antalya 3 bin 10 konut satışı ile Ocak ayında en fazla konut satılan 4'üncü il oldu Ocak ayında Türkiye’de 70 bin konut satıldı 2021’in ilk ayında turistler en çok İstanbul ve Antalya’dan ev aldı

İHA

Antalya 3 bin 10 konut satışı ile Ocak ayında en fazla konut satılan 4'üncü il oldu Ocak ayında Türkiye’de 70 bin konut satıldı 2021’in ilk ayında turistler en çok İstanbul ve Antalya’dan ev aldı

Antalya konut satışlarında 2021 Ocak ayında 3 bin 10 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4. il oldu.Yabancılara yapılan konut satışlarında ise Ocak 2021'de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul alırken Antalya 462 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı.
2021 Yılı Ocak Ayı Konut Satış İstatistikleri Antalya, Isparta ve Burdur sonuçlarını TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal değerlendirdi.
2021 Ocak Ayı Konut Satış İstatistikleri belli oldu. Geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl Türkiye genelinde Ocak ayı konut satışları yüzde 37,9 azaldı. 2021 Ocak ayında en çok konut satışı gerçekleşen il, 13 bin 666 sayı ile İstanbul olurken, Ankara ve İzmir’den sonra 3 bin 10 konut satışı ile Antalya en fazla ev satılan 4. İl oldu. Yabancılara satılan konut satışlarında da geçen yıl Ocak ayına kıyasla yüzde 31,5 azalma yaşandı. 2021 Ocak Ayı Konut Satışlarını değerlendiren TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal, “Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021'de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya takip etti” dedi.

“Konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azaldı”
Satışları geçen yılın Ocak ayına kıyasla değerlendiren TÜİK Antalya Bölge Müdürü Muhammet İlyas Uysal” “Ülke genelinde konut satışları 2021 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu” diye konuştu.

“Antalya 3 bin 10 konut satışı ile en fazla konut satılan 4. il oldu”
Antalya’nın en çok konut satılan 4. ili olduğunu söyleyen Muhammet İlyas Uysal, “Antalya’da 2020 Ocak ayında 6 bin 150 konut satılırken 2021 Ocak ayında yüzde 51,1 oranında azalarak 3 bin 10 konut satıldı. Konut satışlarında 2021 Ocak ayında Antalya 3 bin 10 konut satışı ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra en fazla konut satılan 4. il oldu. Isparta’da 2020 Ocak ayında 469 konut satılırken 2021 Ocak ayında yüzde 39,4 oranında azalarak 284 konut satıldı. Burdur’da 2020 Ocak ayında 238 konut satılırken 2021 Ocak ayında yüzde 31,5 oranında azalarak 163 konut satıldı” şeklinde konuştu.

“Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı”
Yabancılara en fazla konut satışının İstanbul’da gerçekleştiğine vurgu yapan Uysal, “Türkiye’de yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 2 bin 675 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ocak 2021'de ilk sırayı bin 380 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 462 konut satışı ile Antalya, 179 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Mersin ve 75 konut satışı ile Bursa izledi” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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