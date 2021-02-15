Kemer pazar alanlarında tedbirler sıkı tutuluyor

Kemer Belediyesi ekipleri, pazar yerlerinde pandemiye karşı tedbirlerini almaya devam ediyor.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde belirlenen günlerde kurulan pazar girişlerinde halkın ateşini ölçüyor, maske dağıtıp vatandaşların ellerinin dezenfekte edilmesini sağlıyor. Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de pazar yerlerinde maske ve eldiven takmayan esnafa uyarılarda bulunarak gerekli denetimleri sağlıyor.



“Herkes dikkat ederse bunu aşabileceğimize inanıyorum”

Pazar esnaflarından Ali Gök, pandemi kuralları kapsamında belediyenin tüm tedbirleri aldığını belirterek, “Maske ücretsiz olarak veriliyor. Pazar girişinde dezenfekte var. Ateş ölçülüyor. Pazar yerlerinde alınan tedbirlerden memnunuz. Bu durumdan vatandaşlarda yararlanıyor. Herkes dikkat ederse bunu aşabileceğimize inanıyorum” dedi.



“Kemer Belediyesi pazar esnafının yanında duruyor”

Yaklaşık 20 yıldır Pazar esnafı olan Oğuz Kavuz, pandemi sürecinde işlerinin biraz duraksadığına değinerek, “Her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz. Kemer Belediyesi pazar esnafının yanında duruyor. Hastalık sadece pazarda var ve buradan yayılıyor gibi bir algı var. Kemer Belediyesi pazar girişlerinde ücretsiz maske dağıtıyor, ateş ölçüyor. Zabıta ekipleri de gün boyu denetimlerde bulunuyor ve maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunuyor. Pandemiden kurtulursak her şeyin iyi olacağını umut ediyorum” diye konuştu.

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