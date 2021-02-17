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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Topaloğlu, korona virüs aşısı oldu

İHA

Topaloğlu, korona virüs aşısı oldu

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, korona virüs aşısı oldu.
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen aşılama programı kapsamında sırası gelen Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sabah saatlerinde aşı oldu. Başkan Topaloğlu, aşı olduğu aile hekimliğindeki sağlık personeli ile de kısa bir süre sohbet etti.
Aşı sonrası açıklama yapan Başkan Topaloğlu, “Sıramız geldi ve ilk doz aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımızın bir an önce güvenli şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum” dedi.

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