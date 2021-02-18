Kadın çiftçilerin zirai don nöbeti Akşama kadar serada ürün toplayan kadınlar gece de soba yakıp don nöbeti tuttu

Antalya Aksu’da kadın çiftçiler soğuk hava sebebiyle ürünlerinin donmaması için sabaha kadar seralarda nöbet tuttular.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün zirai don uyarısı yapmasının ardından Antalya’nın Aksu ilçesinde üretici kadınlar, gece seralarında soğuğa karşı ürünlerini korumak için seralarından ayrılmadı. Sobaların odunla doldurulup yakıldığı don nöbetinde gözlerini biran olsun ürünlerden ve sobadan ayırmayan kadın çiftçiler "Bunu yapmazsak, bir yıllık emeğimiz birkaç dakika da yok olur" dediler.

Antalya’nın Aksu ilçesinde çeşitli mahallelerde domates, biber, salatalık üretimi yapan kadınlar, gündüz ürünlerini topladılar, gece boyunca soba yakarak seralarında nöbet tuttular. İhsaniye Mahallesi’nde salatalık üretimi yapan ve soğuğa karşı gündüz hazırlık yaptıklarını ifade eden Çiğdem Sarıtekeli, "Aksu’da çiftçilik yapıyoruz, gündüz bunun için odunları ayarlıyoruz. Çocuklarımıza baktığımız gibi seralarımızdaki ürünlere bakıyoruz. Bugün çok soğuk, eksilere düştü. Hem seracı hem ev kadını olarak gerçekten işimiz zor’ dedi.

Kış gününde en zor işin soba yakmak olduğunu kaydeden domates üreticisi Şerife Pesen, "Çiftçinin en zor işi kış gününde soba yakmak. Biz böyle soğuk havalarda bu sobayı yakmaksak, bir gecemiz bir yılımızı alır. Yakarsak mahsul alırız. Gündüz de çalışıyoruz serada. Soğuk zamanlarda gece de soba yakıyoruz’ dedi. Üretici olarak, gece boyunca sebzeleri yetiştirmek için, sabaha kadar soba yaktıklarını kaydeden Pesen, ‘Çocuk gibidir ürünler, soğuktan çabuk etkilenir. Çalışmasak, bunları yetiştirmesek millet ne yesin?" diye konuştu.

Çamköy Mahallesi’nde üreticilik yapan Samiye Çite, "Gündüz ayrı, akşam ayrı çalışıyoruz. Mecburen hava soğuk ve eksilere düştüğü için sobalarımızı yakıyoruz. Yakmazsak bir yıllık emeğimiz bir saatte yok olur, geriye bir şey kalmaz. Yakmak zorundayız. Sabaha kadar don nöbetimiz devam edecek. Bu şeklide ürünlerimizi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Topallı Mahallesi’nde biber üretimi yapan Münevver Basak ise don nöbeti esnasında yaktığı sobanın başında şunları söyledi:

"Mahsullerimiz üşümesin diye bu gece soba yakıyoruz. 15 dekar alanda biber ve domates yetiştiriyoruz. Üreticiliğin her türlü zorluğu var. Gece sabaha kadar çalışıyoruz. Gündüz kalkıp ayrı çalışıyoruz. Bu gece belki biraz uyuyabileceğiz. Mecburuz ürünlerimizi beklemesek olmaz".

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