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Konyaaltı’nda ‘buzlanmaya’ tuzlama önlemi

İHA

Konyaaltı’nda ‘buzlanmaya’ tuzlama önlemi

Konyaaltı Belediyesi, kar yağışı sonrası yüksek kesimlerdeki yollarda, buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gün önce yağan ve ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. 24 saat boyunca yayla yollarındaki kavşaklarda hazır bekleyen belediye ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla yolların buzlanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Konyaaltı Belediyesi, Saklıkent, Çağlarca ve Feslikan yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürerek bölge halkının sağlıklı bir şekilde ulaşım yapmalarını sağlıyor.

“Kar yağışına karşı tedbirliydik”
Meteorolojinin yaptığı kar yağışı uyarısının ardından tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kar yağışının başladığı ilk saatlerde bölgeye hareket ederek meydana gelen aksaklılara anında müdahale ettiklerini söyledi. Belediye ekiplerinin, vatandaşların mağdur olmaması için özellikle yayla yollarında dönüşümlü olarak 24 saat mesai yaptığını belirten Esen, bu süreçte ciddi bir olumsuzluk yaşanmadığını kaydetti. Yardım isteyen herkesin kısa sürede yanında olduklarını aktaran Başkan Esen, “Gece boyunca yolların açık kalması için çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz, sabahın ilk ışıklarıyla da yolların buz tutmaması için tuzlama çalışması yapıyor” dedi.

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