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Yeni sezonda Kemer, Antalya’nın gözde turizm merkezi olacak Topaloğlu: “Aşının turizm performansına etkisi çok büyük olacak”

İHA

Yeni sezonda Kemer, Antalya’nın gözde turizm merkezi olacak Topaloğlu: “Aşının turizm performansına etkisi çok büyük olacak”

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yeni sezonda alınan önlemlerle Antalya’nın gözde turizm merkezi olacağını ve aşının turizm performansını iyi bir şekilde etkileyeceğini söyledi.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Mart ayı sonunda başlayacak olan normalleşme süreci ile Nisan ayı gibi bölgede turizmde bir hareketlenmenin başlamasını beklediklerini söyledi. Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak kış döneminde pandemiye rağmen projelere ara vermeden devam ettiklerini ve Kemer’i turizm sezonuna hazırladıklarını belirtti.

“Kemer Antalya’nın gözde destinasyonlarından birisi olacaktır”
Zor bir süreçten geçtiklerini ancak bu süreci alınan önlemlerle hep birlikte aşacaklarına inandıklarına değinen Başkan Topaloğlu, “Hiç beklemediğimiz bir virüs ile geçtiğimiz bir yılı pandemi şartları içinde tamamladık. Pandeminin tüm olumsuzluklarına rağmen çalışmalarımıza ara vermedik ve projelerimizi hayata geçirmeye devam ettik. Kemer’i yaz sezonuna hazır hale getiriyoruz. Hatırlanacağı gibi geçen yılda Mayıs sonunda başlayan normalleşmeler ile birlikte Antalya’da en fazla turisti Kemer çekmişti. İnancım o dur ki, bu yıl da Kemer yine Antalya’nın gözde destinasyonlarından birisi olacaktır” dedi.

“Otellerimiz güvenli”
Bölgedeki otellerin birçoğunun Güvenli Turizm Sertifikası aldığını ve almayan tesislerin de bu sertifikayı almak için harekete geçtiğini anlatan Topaloğlu, “Bölgedeki otellerimiz sezon hazırlıklarına devam ediyorlar. Geçtiğimiz yıl birçok otelimiz, dünyanın da önemle takip ettiği Güvenli Turizm Sertifikasını almıştı. Almayan oteller de bu yıl sertifikalarını almak için harekete geçmiş durumdalar. Onlarda kısa sürede bakanlığımızın gösterdiği kriterleri yerine getirerek bu sertifikayı alacaklar. Bölgemiz güvenle turiste hizmet verecek yapıdadır” diye konuştu.

“Kemer her zaman bir numarada”
Topaloğlu, Rusya, Ukrayna ve Belarus gibi ülke vatandaşlarının tatillerini en çok geçirmek istedikleri bölgelerin başında Kemer’in geldiğine dikkat çekerek, “Ruslar başta olmak üzere Ukrayna ve Belarus gibi BDT ülke vatandaşları tatillerini geçirmek için Kemerimizi seçiyorlar. Antalya’da Rus turistin ilk geleceği yer Kemer. Şu anda bu bölgelerde bir sorun yok. Aldığımız bilgilere göre geçen senenin mart ayına göre erken rezervasyonlar daha iyi gözüküyor. İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde Nisan ayı ortasına kadar seyahat kısıtlamasının olduğunu biliyoruz. İnşallah bu seyahat yasaklarının kalkması ile hareketlilik daha da belirgin hale gelecektir” şeklinde konuştu.

“Turizmcilere aşılamada öncelik tanınmalı”
Aşılamanın turizmde etkisine de değinen Başkan Necati Topaloğlu, “Aşının turizm performansına etkisi çok büyük olacak. Dünyada ve ülkemizde aşılama devam ediyor. Aşılamanın performansı her alanda olduğu gibi turizmde de çok önem taşıyor. Son dönem turizmci dostların önerisi olan ‘Turizmcilere aşılamada öncelik tanınması’ konusunda biz de hem fikiriz. Bölgemiz turizm ile geçinen ve yoğun turist ağırlayan bir bölge. Bu bakımdan turizm personelinin öncelikli konumda aşılanması yerinde olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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