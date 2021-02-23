İki bacanak aynı gün vefat etti Aksulu bacanakların biri trafik kazasında, diğeri kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bacanağının trafik kazasında hayatını kaybettiğinin acı haberini alan Aksu’daki bacanak da geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

Aksu ilçesi Murtuna Mahallesinde sebze komisyonculuğu yapan Sadullah Erdoğan (58), dün saat 16.00 civarında Burdur Tefenni’den dönerken, Korkuteli yolu üzerinde aracının kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Hastane morguna kaldırılan Erdoğan’ın cenazesi Aksu Murtuna Çıraklık Mezarlığına defnedilecek.

Bacanağının kazada öldüğü haberini alan, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Recep Gezgin (58), fenalık geçirerek aynı gün kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. İki bacanağın aynı gün ardı ardına yaşamını yitirmesi aileleri derinden üzdü. Üç çocuk babası Recep Gezgin, Fettahlı Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Komisyoncu Sadullah Erdoğan’ın Burdur ili, Tefenni ilçesine yaz dönemi için yer ölçümü yapmaya gittiği belirtildi.

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