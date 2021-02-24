Adana'dan gelip, Antalya'da evleri soyan 4 şüpheli yakalandı

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Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Adana'dan araç kiralayıp Antalya'ya geldikleri, sonrasında il il dolaşarak hırsızlık planladıkları belirlendi.

Muratpaşa ilçesinde 3 eve giren hırsızlar, cep telefonu tablet gibi elektronik ürünleri çalıp, kaçtı. Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede şüphelilerin B.T., D.D., A.Ç. ve Z.U. olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerlerinde başkasına ait kimlik ve 1 tabanca çıkan şüphelilerin, Adana'dan araç kiralayıp Antalya'ya geldiği, pansiyonlarda kaldıkları, yaptıkları hırsızlıklar sonrası eğlendikleri ortaya çıktı. Antalya'nın ardından farklı illerde hırsızlık planladıkları belirlenen şüphelilerin sattıkları cihazlar bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

4 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULARI

2021-02-24 10:21:41



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