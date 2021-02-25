Manavgat'ta orman yangını

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Karaca Mahallesi Delioğlanlı mevkinde başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler tarafından müdahale edilirken havanın rüzgarlı olması ve arazi şartlarının çalışmaları güçleştirdiği bildirildi.

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