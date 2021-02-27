Kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 14 kişiye 66 bin 878 lira para cezası



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde jandarmanın baskın yaptığı evde, aralarında ev sahibinin de bulunduğu 14 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 66 bin 878 lira para cezası kesildi.

Kaş ilçesi İslamlar Mahallesi'nde Ö.B isimli kişiye ait müstakil tek katlı evde kumar oynatıldığını tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Baskında, evde bulunan A.G., M.Ş.A., İ.A., Ş.S., B.P., B.P., A.G., S.P., E.D., H.P., D.U., U.K. ve N.N.'nin kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan aramada masa üzerinde 6 bin 255 lira para ile 2 deste iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar oynayan 13 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı bin 336 liradan toplam 17 bin 368 lira, sosyal mesafe kuralına uyulmadıkları gerekçesiyle de kişi başı 3 bin 469 liradan kumar oynatmak için yer temin eden Ö.B.'de dahil olmak üzere 14 kişiye toplamda 48 bin 566 lira para cezası verildi.

Ayrıca yapılan aramada Ö.B. isimli şahsa ait olan ruhsatsız av tüfeğine el konularak ruhsatsız av tüfeği bulundurmaktan 944 lira ceza kesildi.

Kumar oynayan ve oynatan 14 kişiye toplamda 66 bin 878 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-02-27 10:13:06



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