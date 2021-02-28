Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara yaşamını yitirdi (2)

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CENAZE ALINDIAntalya'da park meselesi yüzünden darbedilen ve yoğun bakımdaki 9 günlük yaşam mücadelesini kaybeden yüzde 90 engelli Mümin Kara'nın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Kara'nın cenazesi, ikindi namazının ardından Kepez ilçesindeki Habibler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-02-28 13:32:30



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