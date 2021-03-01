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Kuzeninin böbreğiyle hayata tutundu

DHA

Kuzeninin böbreğiyle hayata tutundu


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)TRABZON'da 5 yıldan beri polikistik böbrek hastalığı ile mücadele eden emekli kimya öğretmeni Nihat Yazıcı (61), halasının kızı Halide Salih'in (55) böbreğiyle hayata tutundu.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 5 yıldır takibi süren böbrek hastası Trabzonlu emekli kimya öğretmeni Nihat Yazıcı'ya, bu süreçte böbrek yetmezliği tanısı konuldu. 3 yıldır Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesi'nde diyalize giren Yazıcı'nın yaşadığı sıkıntıyı gören kuzeni Halide Salih, böbreklerinin tamamen iflas ettiğini öğrenince bağışçı olmak istedi. Gerekli işlem ve tetkikler için Antalya'ya gelen ikiliye, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde uyumluluk testi yapıldı. Testler sonucunda dokularının uyuştuğu belirlenince Salih'ten alınan böbrek, 4 Aralık 2020 günü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi tarafından Yazıcı'ya nakledildi.
30 BİN HASTA ÇARE BEKLİYOR
Kuzeni Halide Salih ile kendisinin sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Nihat Yazıcı, "Nakilden bu yana Antalya'da yaşıyoruz. Nakil olmadan önceki ve şu anki yaşamım arasındaki inanılmaz fark var. Diyaliz makinesine mahkum olarak hayatı sürdürmek gerçekten çok zor. Ağır sıkıntıların yaşandığı bir dönemden geçiyorsunuz. Diyaliz sırasında ve sonrasında yaşanan sıkıntılar da ayrı, anlatılmaz yaşanır. Vücudunuzdaki tüm kan sürekli devirdaim oluyor. Öyle ki diyalizden çıktığınızda tarifi imkansız rahatsızlıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Diyaliz süresi uzadıkça rahatsızlıklar da artıyor" dedi.
'30 BİN HASTA ÇARE BEKLİYOR'
Trabzon'da üç yıl diyalize girdiğini, bu süreçte farklı rahatsızlıklar da yaşadığını anlatan Yazıcı, "Vücudumun çeşitli bölgelerinde kramplar oluşuyor. Tansiyon düşüklüğü ile iki rahatsızlığın aynı anda olması halinde ayağa kalkamıyorsunuz. Siz ve hemşireler çaresiz kalıyor. İnsanların organ bağışı konusunda duyarlı olmaları gerektiğine inanıyorum. Benim öz kuzenim gönüllü verici oldu. Nakil sonrasında da inanılmaz yaşamsal rahatlığa ulaştım. Verici ile alıcı arasında şu an hiçbir fark yok. Her ikimiz de sağlıklıyız. Ben çare buldum, yaklaşık 30 bin hasta çare bekliyor. Bir böbreğinizi bağışladığınızda da hayatınızı normal olarak sürdürebilirsiniz. Tek böbrekle doğup sağlıklı yaşayan birçok insan var. Organ bağışlasınlar kendi eserlerini kendileri görsünler. Bir hayat kurtarmak bütün insanlığı kurtarmaktır" diye konuştu.
'KARADENİZ'DE GEMİLERİNİZ Mİ BATTI'
Dayısının oğluna bir böbreğini bağışlayıp hayata tutunmasını sağlayan ev kadını Halide Salih, "Edirne Uzunköprü'de yaşıyorum. Trabzon'a ziyaret için gittiğimde yengem Melek Yazıcı'ya bağışçı olabileceğimi söylemiştim. Aradan zaman geçti ve bu bağış konusu hiç gündeme gelmemiş. Tekrar ziyaret için yanlarına gittiğimde, hepsinin gözlerinde hüzün vardı. Dayıma uğradığımda üzüntüsünün nedenini sordum ve espriyle 'Karadeniz'de gemileriniz mi battı' dedim. Nihat ağabeyimin durumunun çok ciddi olduğu söylediler. Verici olabileceğimi söyledim. Nihat abim önce istemedi. Herhangi bir sakıncası olur diye düşünüyordu. Ben de her ne olursa olsun kararlı olduğumu söyledim, razı oldular. Ardından hemen Antalya'ya geldik. Gerekli işlemler yapıldı. Yaklaşık 3 ay önce de operasyon gerçekleşti. Şu anda da hiçbir sorunum yok. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Tek böbrekle yaşayan çok tanıdığım var, evlenen ve çocuk sahibi olan çok insan tanıyorum. Herkes bir böbreğini bağışlasın, 'çıkın çıkın gelin' diyorum" diye konuştu.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2021-03-01 11:39:40

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