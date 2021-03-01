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Yaşlı kadının cüzdanını gasbeden şüpheli yakalanıp tutuklandı

DHA

Yaşlı kadının cüzdanını gasbeden şüpheli yakalanıp tutuklandı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da A.Y. (80) adlı kadının içinde para, telefon ve kartlarının bulunduğu cüzdanını alıp kaçan F.Ö, polis tarafından yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen gaspçı F.Ö., tutuklandı.
Olay, geçen hafta cumartesi günü akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen A.Y.'nin yanına gelen kamuflaj giyen kişi, kadının içinde para, telefon ve kartların bulunduğu cüzdanını zorla alıp kaçtı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibiyle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, kısa sürede gasp olayını F.Ö.'nün gerçekleştirdiğini tespit edip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan F.Ö., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. F.Ö., Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, ele geçirilen telefon ve cüzdan A.Y.'ye teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-03-01 15:06:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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