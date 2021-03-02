Güvenlik görevlisi tabancayla intihar etti

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da güvenlik görevlisi İbrahim Ç. (39), oturduğu evin balkonunda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Konyaaltı Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Ç., oturduğu evin balkonunda kendisine ait ruhsatlı tabancayla başına ateş etti. Silah sesi üzerine balkona çıkan yakınları, İbrahim Ç.'yi kanlar içinde buldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayıp haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye götürülen İbrahim Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-02 11:45:16



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