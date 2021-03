Alanya'da kamp yapan ABD'li bisikletlilerden sahil temizliği

Burcu MUTLUEngin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesine kış kampına gelen ABD'li bisiklet takımı sporcuları, her gittikleri ülkede yaptıkları gibi burada da sahil temizleme etkinliği düzenledi. Takımın genel müdürü Danny Van Haute, "Her gittiğimiz ülkede bu organizasyonu yapıyoruz. Amacımız dünyayı güzelleştirmek ve doğayı temiz tutmak" dedi.Yazın onlarca ülkeden turistin gelerek tatil yaptığı Alanya, özellikle kış mevsiminde ise farklı branşlardan birçok sporcunun kamp tercihleri arasında yer alıyor. Şubat ayında Alanya'ya gelen bisiklet takımları ilçede kamp yaparken, Türkiye'de düzenlenen yarışlara hazırlanıyor. Alanya'da bir otelde kamp yapan ABD'li bisiklet takımı sporcuları ise hazırlıkların yanı sıra farklı bir etkinliğe de imza attı. Türkiye'ye ilk kez gelen Wildlife Generation Pro Cycling takımı, daha önce gittikleri tüm ülkelerde olduğu gibi Alanya'da da sahil temizliği etkinliği düzenledi. Sporcular, ellerine çöp poşetlerini alarak Okurcalar sahilinin bir kısmı ve ormanlık alanda temizlik yaptı. Toplanan çöpler belediye ekipleri tarafından alındı.'SÜRÜCÜLER ÇOK KİBAR DAVRANIYOR'Alanya'yı çok beğendiklerini söyleyen takımın genel müdürü Danny Van Haute, "Çok güzel, beğendik. 4 haftadır buradayız. Şimdi de plajı temizliyoruz. Özellikle antrenman yaptığımız yollarda sürücüler çok kibar davranıyor, antrenman sırasında" dedi.'AMACIMIZ DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRMEK VE DOĞAYI TEMİZ TUTMAK'Her gittikleri ülkede aynı etkinliği düzenlediklerini aktaran Haute, "Takımımızın adı doğayı geliştirmek anlamını taşıyor. Tüm dünyada yarışlara gidiyoruz. Her gittiğimiz ülkede bu organizasyonu yapıyoruz. Amacımız dünyayı güzelleştirmek ve doğayı temiz tutmak" diye konuştu.Türk halkını da çok temiz bulduklarını ifade eden Haute, şöyle konuştu:"Türk insanları çok temiz ve burada olduğumuz için mutluyuz. Nisanda Konya'ya, temmuzda Kayseri'ye tekrar geleceğiz. Daha sonraki yıllarda da gelmeye devam edeceğiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Burcu MUTLUEngin ANAK

2021-03-02 13:04:32



