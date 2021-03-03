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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 55 yıllık tarihinde ilki yaşamak istiyor

DHA

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında 55 yıllık tarihinde ilki yaşamak istiyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-AVRUPA'nın önde gelen liglerinde 2021 yılında kaybetmeyen 7 takımdan biri olan Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından puan ya da puanlar alarak, 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, sahadan puan ya da puanlar alarak ayrılmanın hesabını yapıyor. Kırmızı beyazlı ekip, sarı lacivertlilerle oynayacağı maçta puan alması halinde 55 yıllık tarihinde ilk kez 12 maçlık yenilmezlik serisi yakalayacak.
SÜPER LİG'DE 50'NCİ KEZ
Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor, toplamda 57, Süper Lig'de ise 50'nci kez rakip olacak. Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe ilk kez 1982-1983 sezonunda rakip olurken, iki takım sahadan 1-1 berabere ayrıldı. İki takım toplamda 56, Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. 56 maçta Antalyaspor 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 36 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Süper Lig'de oynanan 49 maçta ise kırmızı beyazlılar, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 32 yenilgi aldı.
İSTANBUL'DA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Antalyaspor ile Fenerbahçe İstanbul'da 28 kez rakip oldu. Oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin bariz üstünlüğü göze çarparken, kırmızı beyazlı takım 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 23 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Sezonun ilk devresinde Antalya'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1 kazandı.
ANTALYASPOR 51, FENERBAHÇE 106 GOL ATTI
Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda, toplamda 157 gol kaydedildi. Atılan gollerin 51'i Akdeniz temsilcisinden, 106'sı sarı lacivertlilerden geldi.
EN FAZLA 7 GOL ATILDI
Antalyaspor ile sarı lacivertlilerin oynadıkları maçlarda toplamda en fazla 7 gol atıldı. 2 kez 7 golün atıldığı maçlardan birini Antalyaspor, diğerini Fenerbahçe kazandı. 1984-1985 sezonunda Antalya'da oynanan Süper Lig maçında Fenerbahçe sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılırken, 2009-2010 sezonunda Türkiye Kupası maçında yine Antalya'da oynanan maçı, kırmızı beyazlılar 4-3 kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda alınan en farklı skor ise 1996-1997 sezonunda Süper Lig'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 5-0 üstünlüğü ile sona eren maç olarak kayıtlara geçti.
EN ÇOK 1-0 BİTTİ
Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan toplam 56 maçta 13 kez 1-0'lık skor alındı. Kırmızı beyazlılar ile İstanbul ekibi arasında 8 kez 2-1'lik skor alınırken, 6 kez de 3-1'lik sonuçlar alındı. İki takım arasında 5 kez de 0-0'lık sonuç sahaya yansırken, 4'er kez 1-1 ve 2-0'lık skorlar ortaya çıktı. 3'er kez 4-0 ve 4-2'lik sonuçlar alınan Antalyaspor-Fenerbahçe maçlarında, 2'şer kez 2-2, 3-2, 4-3'lük skorlarla sahaya yansıdı. Maçlarda birer kez de 3-0, 3-1, 4-1 ve 5-0'lık sonuçlar alındı.
2 OYUNCU SAKAT
Fraport TAV Antalyaspor'da zorlu Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, Naldo ile Ufuk Akyol sakatlıkları dolayısıyla takımı yalnız bırakacak. Kırmızı beyazlı ekipte Nuri Şahin, Boffin, Veysel Sarı ve Eren Albayrak, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek. Yarın saat 19.00'da Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
MUHTEMEL 11: BoffinBünyamin Balcı, Veysel Sarı, Eren Albayrak, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Nuri Şahin, Orgill
SAKAT: Naldo, Ufuk Akyol
CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-03-03 11:02:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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